Alice vill bli världsartist – nu väntar dubbla riksfinaler för 16-åringen från Fränsta: ”Jag vill stå på de största scenerna”

En hektisk höst väntar för den nyblivna gymnasieeleven. Först ett liveuppträdande i P4 Västernorrland, följt av två riksfinaler i olika talangtävlingar.

– Jag vill sjunga överallt. Jag vill stå på de största scenerna. Ju mer folk, desto bättre. Jag blir high on life när jag har uppträtt, säger Alice Högbom.

Hon har precis börjat pendla från Fränsta till Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall där hon läser ekonomiprogrammet. Varje morgon är det uppstigning 05.20 och hon kommer sällan hem före 17.30.

Därefter övar hon på sin sång.

– Jag tränar varenda dag. Många tror att man antingen kan eller inte kan sjunga, men så är det inte. Jag tränar på publikkontakt och hur jag ska röra mig. Annamia Fast från Stage Academy (företag som bland annat erbjuder artistutbildningar, reds. anm.) sa till mig att man ska kunna allt till 200 procent, för när man går upp på scen tappar man 50.

TV: Hör Alice Högbom sjunga Sam Smiths ”Fire on fire”

Trots den senaste tidens framgångar har Alice Högbom precis fått tillbaka kontrollen över sin röst efter ett år med andningsbesvär.

– När jag till slut fick veta att jag hade astma fick jag en medicin som gjorde att jag kunde andas bättre – men den gjorde att jag inte kunde sjunga. Det var riktigt jobbigt och jag hade några utbrott, men sedan berättade jag för läkaren att jag inte kunde sjunga och ville byta medicin. Det kanske är svårt att förstå men jag vill ju satsa på det här. Att inte kunna andas när man sjunger är ju som att bryta foten och spela fotboll.

På torsdagen ska Alice sjunga i radio för första gången. Då kommer hon bland annat spela sin första och hittills enda egna låt ”Here”, som hon har skrivit tillsammans med Adam Jönsson och Jacob Frohde på artistutbildningen Stage Academy i Stockholm.

Låten grundar sig i känslorna som uppstod när Alice Högboms älskade morfar gick bort förra året. Efter dödsfallet ville hon vara själv och stänga in sig i sitt rum, men ändå inte vara ensam.

– Jag sjunger ”I'll be fine here. I just need some space to breathe”.

Alice berättar att hon försöker spara på låten för att inte förstöra den för sig själv. Därför har hon bara uppträtt med den två gånger, varav en gång på Q-bar på Aveny i Sundsvall för två veckor sedan.

– Då började jag böla på scen. Trots att låten är på engelska som inte är mitt förstaspråk, känner jag att det är mina ord. Min kusin var där, och min morfar var hans farfar. När min kusin såg att jag började gråta, började han också göra det.

I helgen väntar final i talangjakten Stjärnskottet som bland annat Zara Larsson, Molly Sandén och Eric Saade har tävlat i tidigare. Alice Högbom kvalificerade sig till riksfinalen även förra året. Då slutade hon trea.

– Det kändes inte bra eftersom jag var så inställd på att vinna. Efteråt sa alla ”grattis” men jag tänkte bara: ”Vadå grattis? Jag vann ju inte”.

Hon säger att hon är en dålig förlorare.

– Det är en dålig egenskap och jag måste lära mig att det inte alltid går perfekt.

Men kanske är det just vinnarskallen som kommer ta Alice Högbom till de stora internationella scenerna. Senare i höst väntar ytterligare en riksfinal i tävlingen Artist.

– Jag har fått höra att den som vill mest kommer längst. Man ska vara driven och vilja, och jag försöker ta alla möjligheter jag kan att visa upp mig. Speciellt när man bor i Fränsta är det svårt att få folk att få upp ögonen för en.

Fotnot: Alice Högbom gästar P4 Västernorrland klockan 12.00 på torsdagen.