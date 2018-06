Christer Jonasson: Elvis lever – det vet vi 10 000 i publiken som såg honom

Vi såg herr Presley på Globen den 2 juni. Jo, det är sant. Jag var nästan nykter och är definitivt nykter nu när jag skriver de här raderna.

Det var en magisk, en märklig och surrealistisk händelse. Vad var det vi just hade sett?

Efter två timmar och 45 minuter gick vi från Globen ut i sommarvärmen och försökte förstå vad vi hade varit med om. Bakom mig hörde jag en man som med hög och exalterad röst pratade i telefon med någon hemifrån. Och hemifrån det var någonstans i Norrbotten, det hördes på hans sköna mustiga dialekt som gav orden både dofter och bilder:

”Du skull ha vörä vä hänne… va faan, dä ä ju int sant… fast jag såg`n sjolv vä ögan mine”. Det var säkert en släkting från Abisko han pratade med, en släkting som blev blåst på en upplevelse utöver det vanliga.

Näää – utöver det ovanliga! Elvis sjöng, inspelad på 70-talet, från en stor skärm som täckte hela scenen och därunder satt en symfoniorkester på hundra personer och spelade live. Och som de spelade! Pampigare kan det inte bli.

När Elvis sjöng How Great Though Art (Oh store Gud), då rann tårarna på mig. Jag, den störste ateisten söder om den Norra polcirkeln. Det blev rymd i hela Globen så att den blev global. Och sedan American Trilogy… wow - sicket tryck, sicken power.

Det blev väl ungefär 20-25 låtar och varje gång Elvis hade sjungit färdigt en låt från sin stora skärm så applåderade vi, och han sa ”thank you”. Det var som om den analoga världen flöt ihop med den digitala. En musikalisk tidsmaskin. "Int lönt och beskriv för de som int förstå" skulle Ingemar Stenmark ha sagt.

Elvis fru, Priscilla, fanns på plats livs levande och hon berättade om sitt liv med Elvis. Inför den andra akten gick hon framför den första raden med en kamera och filmade några av fansen. Hon kände inte någon av de som satt där men när publiken på skärmen fick se bilden av Henrik Åberg, Ångermanlands Elvis, då bröt ett stort jubel ut.

Några som verkligen förstår innebörden av den här relativt nya modellen att göra shower är Björn och Benny. Hologram kallas det när artisten finns inspelad med röst och bild och ett liveband spelar till. Det har ju sedan ABBA slutade ständigt spekulerats om deras comeback. Och nu kommer det att ske efter 35 år, som hologram.

På Elvismanér kommer ABBA att sjunga från scenen, inspelade på 70 och 80-talet, medan ett stort liveband spelar från scenen. Att Björn och Benny satsar på det här projektet känns som en given succé redan i förväg. Turnépremiären är planerad till någon gång under 2019. Frank Sinatra och Michael Jackson är två av de stora stjärnor som drar stor publik med hologramshower i dag fast de inte längre finns.

It`s Now Or Never…

Christer Jonasson