Christer Nygren: Jag betalar 600 kronor per liter för bensinen

Yes, yes, yes, gnäll inte över bensinpriset, bilburna läsare; det ni pumpar är rena rea-bränslet jämfört med vad eder krönikör pyntar per liter. Hjulen jag sätter snurr på behöver till och med flinta för att fungera.

Ändå, i ärlighetens namn, klarar jag mig förbluffande många mil jämfört med vad en högst ordinär personbil drar. Och med tanke på vad en del damer - och för all del herrar - kostar på sig att skvätta bakom örsnibbarna eller klappa in i kinderna, kommer jag faktiskt ganska billigt undan.

Vi pratar bensin avsedd för vintage cigarettändare, och närmare bestämt Zippo Premium Lighter Fluid. Absolut, inom parentes, inget ens den mest macho bland karlar skulle överväga att klappa in efter rakning, om han inte råkar ha en pervers dragning till vårdcentraler.

Soppan köps i en behändig plåtförpackning innehållande 125 milliliter, och tankande sker genom att man viker fram en pip och - cirka 20 väl avvägda, lätt återhållna sprut brukar räcka - fuktar bomullen i tändarens för ändamålet avsedda behållare.

Utan ovan nämnda substans skulle, till exempel, inte major Bengt Åkerholms tändare från Koreakriget fungera så här 60 + år efter vapenstilleståndet.

Major Åkerholm deltog i de fredsbevarande styrkorna, och ett emblem på tändaren tyder dessutom på att han aktivt verkar ha deltagit i strider på amerikanarnas sida (vilket svenska officerare, enligt en militärhistoriker i min bekantskapskrets, ibland gjorde för att skaffa sig stridserfarenhet Moder Svea normalt inte kunde erbjuda).

Nå, nu är den sedan många år avsomnade majorens cigarettändare i min ägo. Det är inte utan att jag känner ett lätt vinddrag från historiens vingslag, när jag rullar eld på en Pall Mall.

För att inte nämna när jag använder Zippo-tändaren från Vietnamkriget med den nihilistiska inskriptionen:

WHEN I DIE BURY

MY FACE DOWN SO

THE WHOLE WORLD

CAN KISS MY ASS

Innan jag avrundar detta för den ickerökande delen av läsekretsen fullständigt ointressanta ämne, kan det berättas att jag för ett antal år sedan bytte till mig en högst svårfångad tändare av ett anrikt brittiskt fabrikat och sedan sålde den till en samlare i England för motsvarande 16 800 svenska spänn.

Förutom nöjet att se den mer hysteriskt lagda delen av omgivningen rynka ogillande på näsan, finns det - minus i mitt fall en och annan hostattack vid första morgonblosset - således vissa poänger med att vara nikotinist.

Att den bensin jag använder och de cigaretter jag röker dessutom inte, på ett år, sprider ens en tusendels promille av den luftförorening en normal familjebil spyr ur sig varenda dag, betraktar jag som ren skär bonus.

Christer Nygren

