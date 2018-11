Elin Bergström: Vi visste det redan på 80-talet – äntligen lyfts antibiotikan upp på agendan

Om några dagar fyller jag trettiosex. Jag har lagt ner det där med åldersnoja så jag vet inte om jag tycker att trettiosex år är mycket eller lite. Men nog måste man medge att det är ganska lång tid. Det har ju hänt en del sedan åttiotalet om man säger så.

I min bransch har det hänt oerhört mycket. Det svenska lantbruket har utvecklats enormt och även om det var bra förr och kanske inte är lika pittoreskt idag så vågar jag säga att djuren har det bättre än någonsin. Vi har lärt oss så mycket om byggnader, foder, beteenden och produktion att vi idag ligger i topp när det gäller ren, klimatsmart och djurvänlig matproduktion.

Det finns såklart massor av skillnader mellan svenskt och utländskt kött men en av de viktigaste är djurhälsan. Hur vi som land och lantbrukare ser på antibiotika och hur vi arbetar aktivt för att läkemedelsbehandla så lite som det bara är möjligt.

Ända sedan åttiotalet, sedan jag tultade runt bland mammas höns hemma i Sulå, har vi i Sverige haft tydliga riktlinjer och stränga regler för antibiotikaanvändning. Under hela min livstid har det funnits en medvetenhet om hur viktigt det är att inte se antibiotika som en genväg förbi dragiga stallar, för stora djurgrupper och alltför pressade uppfödningssystem. Man visste redan då, back in the days, att man måste skapa förutsättningar för att djuren ska vara friska. Inte pumpa i dem medicin i förväg för att de ska slippa bli sjuka.

I dagarna har EU beslutat att alla länder i unionen nu ska följa den svenska linjen. Det ska inte längre vara tillåtet att ge antibiotika till friska djur och man får inte kompensera för brister i djurhållningen med hjälp av läkemedel. Äntligen!

Men det är en lång väg att vandra och jag vill gärna påminna om att vi inte har något som ersätter antibiotika. Redan idag finns stora problem med multiresistenta bakterier och om det fortsätter kommer vi att dö av både det ena och det andra framöver, precis som förr i världen. Vi måste dra ner på användningen globalt och det måste ske snabbt. EU:s beslut har stor betydelse men det kommer inte att vara gjort i en handvändning. Det kommer att ta tid och kräva omfattande, nästan ofattbara förändringar när det gäller djurhållning ute i världen. Detta för att lantbrukskulturen, tankesättet och produktionen är så oerhört antibiotikaliberal i många länder.

Jag som bonde är jag stolt över den sundhet som har funnits så länge i svensk matproduktion. Och den utveckling vi har haft genom åren. Och det känns väldigt hoppfullt att världen äntligen börjar förstå nu. Nästan så jag ser det som en present på min trettiosexårsdag.

Elin Bergström