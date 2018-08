Fem röster: Hur mycket använder du sociala medier och tycker du det är lagom?

Studier visar att för stor användning av sociala medier ökar risken för depression. Nu går Facebook och Instagram ut med nya algoritmer som ska hjälpa användare att begränsa sitt användande. Vi frågade folk på stan i Sundsvall om hur de ser på sitt eget användande av sociala medier.

Andreas Engberg, 45, försäljningschef, Alnö:

– Det är nog medelmåttigt. Jag går in kanske en halvtimme till en timme per dag och det tycker jag är lagom. Det är bara på kvällen jag går in och kollar. Dagtid finns ingen tid till det, då finns annat att göra.

Anna Ullberg, 29, frisör, Sundsvall:

– Jag tog bort Facebook för tre år sedan för jag tyckte det gick för mycket tid till det. Nu gör jag en snabbkoll av sociala medier 3-4 gånger per dag, det är lagom. Jag försöker vara i nuet och kolla så lite som möjligt.

Jimmy Edholm, 31, arbetssökande, Sundsvall:

– Egentligen gillar jag inte sociala medier, men det blir ju som ett grupptryck och nu kan jag ju se ett visst syfte med det också. Jag lägger inte mycket tid. En gång per dag eller ibland kan det gå flera dagar emellan.

Ingela Olsson, 38, yrkeschaufför, Kvissleby:

– Det blir väl fem minuter då och då. Det är hemskt att säga det, men sammanlagt blir det nog snabbt någon timme per dag. Det är nog lite för mycket men man sugs lätt in. Fast det finns ju många bra saker där med.

Håvard Tidemann, 48, kulturkonsulent, Meråker Norge:

– Jag går väl in cirka två gånger per dag och det blir kanske 10-20 minuter per gång. Jag tror det är ganska lagom. Jag tror absolut att det är beroendeframkallande och att många inte klarar av att begränsa användandet.