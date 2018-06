Fotbolls-VM – ett tudelat evenemang

Som liten drömde jag, likt många andra, om att bli fotbollsproffs.

Inför och under VM-turneringarna samlade man bilder på stjärnorna till sitt Panini-album samtidigt som man med ett barns naivitet hoppades att själv en dag få vara med i det där albumet.

Likt de absolut flesta stannade det dock vid drömmar. Och såhär i efterhand var den väl aldrig sådär riktigt allvarligt menad heller.

Drömmarna, i den mån de någonsin existerade, är sedan länge bortblåsta. Men det där absoluta intresset kring fotbolls-VM består alltjämt.

Det frö som för min del såddes så smått under VM 1982, det första jag riktigt minns, tog riktig fart under Mexiko-VM 1986 och kanske någonstans nådde sitt crescendo under USA-VM 1994. Givetvis spelar den svenska framgången den här mytomspunna sommaren in, den här heta sommaren som tenderar att bli alltmer mytisk för varje år som går.

Men jag minns fortfarande klart och tydligt exakt var jag såg varje svensk match den sommaren. Ryssland på midsommaraftons natt: En sommarstuga i Njurunda. Premiären mot Kamerun: Tillsammans med en drös andra soldater på logementet på I5 i Östersund. Semifinalen mot Brasilien: Dansgolvet på G2 i vad jag minns det som “Sundsvalls första riktiga storbildssändning”. Och så vidare.

Det hela kulminerade också i mitt första (och förhoppningsvis enda) dopp i Vängåvan när Bulgarien besegrats och bronspengen säkrats.

Det var som sagt en mytomspunnen sommar och jag minns fortfarande varje viktig detalj från mästerskapet.

Likt jag gör från de flesta VM-turneringar.

Måhända att det stagnerat en aning genom åren, jag kan inte allt lika detaljerat nu längre som jag kunde när jag fyllde mitt Panini-album 1986. Det fick ju till följden att jag exempelvis lärde mig varenda spelare, deras respektive värden och så vidare.

Ett Maradona-kort var ju värd åtminstone tio Håkan Mild-diton.

Så ingående om alla lag kan jag i ärlighetens namn inte nu längre.

Men fortfarande är just fotbolls-VM det evenemang som lyser klart starkast på min idrottshimmel. Det finns inget annat tillfälle där jag med behållning tittar på en match mellan exempelvis Marocko och Iran.

Det går fyra år mellan gångerna, ännu längre mellan Sveriges deltaganden och nu är det dags igen. Det är fyra år sen senast i Brasilien och tolv år sen Sveriges senaste VM, i Tyskland 2006.

Ett VM är ett VM oavsett men ett svenskt deltagande ger den extra kryddan.

Däremot är det djupt tragiskt att FIFA placerar det i ett land som Ryssland, som konsekvent kränker mänskliga rättigheter och som land på flera sätt visar en ökande aggression.

Jag var alldeles för liten för att som liten parvel ha någon tanke kring att VM 1978 gick i diktaturen Argentina men det är jag inte nu.

Här tar inte en makthavare som FIFA sitt ansvar. Det måste till protester underifrån, som visar ett aktivt missnöje mot deras ovilja att ta sitt ansvar utifrån den globala aktör de faktiskt är.

Det måste vi komma ihåg medan vi frossar i själva fotbollen de kommande veckorna. Vi måste klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt.