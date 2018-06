Fredrika Ek: Jag har tagit mig vatten över huvudet och har ingen aning om hur det ska gå

Min senaste cykeltur var 5 000 mil och 1 000 dagar lång. Den tog mig solo genom världens största öknar och över planetens högsta bergskedjor. Jag tog mig vatten över huvudet – och sedan bokstavligen jorden runt. Min senaste cykeltur började som en knäpp idé i huvudet hos en 22-åring och slutade som Sveriges längsta cykelexpedition genom tiderna och jag tituleras sedermera som Årets Europeiska Äventyrare. Och visst vore det lätt alltid – att inbilla sig att jag nu kan min grej.I går offentliggjordes tillslut mitt nästa äventyr tillika cykeltur. På presskonferensen i sydtyska Friedrichshafen släpptes kampanjen där tre äventyrare och atleter i sommar tar sig an utmaningen att länka bestigningar av tre av Europas högsta bergstoppar med just det – cykel. Axel mot axel satt jag där med min tyska och brittiska motsvarighet, med hedersuppdraget att representera Skandinavien. Och med den absoluta äran att göra det som den totala novisen i sammanhanget.

Aldrig någonsin vill jag vara någon annanstans. Än med gravitationen i toppform under mina fötter, tittandes upp. Representerar Tyskland gör makalösa Juliana Buhring. När jag cyklar jorden runt, gör hon det snabbt. Faktiskt så snabbt att Guiness gav henne rekordet för det.På presskonferensen i sydtyska Friedrichshafen satt jag axel mot axel med ultracyklismens absoluta världselit. Snarare än Om, funderandes på exakt Hur omöjlig den stundande utmaningen kommer vara att genomföra för en lufs som mig. På hur lång en daglig snittdistans om 35 mil egentligen är. Och på vem i hela friden som egentligen lurat i de här människorna att jag är en cyklist överhuvudtaget?Visst vore det lätt alltid – att inbilla sig att 35 dagliga mil är många. Kanske till och med de tio som i min värld varit norm fram till nu. Det är nog därför jag trivs som allra bäst här. Med gravitationen i toppform under mina fötter, tittandes upp. Juliana ställde sig nyligen på startlinjen till en prestigefull sprint i Oman. Ultracykling är en av få idrotter där män som kvinnor tävlar under precis samma förutsättningar och mot varandra. I ultracykling är faktiskt hela världen upp och ner – och deras sprintdistans var just denna dag en om knappt greppbara 1 070 kilometer. Ganska precis motsvarande sträckan Sundsvall till Köpenhamn.

Jag har cyklat sträckan Sundsvall till Köpenhamn. Två gånger till och med. Och vet att den i min värld motsvarar två veckors trampande. Juliana lever i en annan. Hon vann sin sprint, när hon gick i mål 49 (!) timmar efter startskottet. Det är för sent att backa ur nu. Jag har ingen som helst aning varken om eller hur detta ska gå. Det enda jag säkert vet är att jag tagit mig vatten över huvudet. Och därmed - att allting är precis som det ska. För jag inser att den absoluta största skillnaden mellan tio år äldre Juliana och mig är att hon fortfarande hunnit göra det just det, bara mer och fler gånger.