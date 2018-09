Fredrika Ek: Likt en unken lukt sprider sig mörkret in i varje vrå i vårt samhälle

I skrivande stund gick Sverige kollektivt till vallokalerna – i går. Välarrangerat satt jag då liksom nu ett par, tretusen kilometer bort från det mörker som nu tyst och metodiskt sprider sig in i varenda vrå av vårt samhälle likt unken lukt från någon tonårings bortglömda sportbag. Eskapism var inte den ursprungliga tanken med att komma hit till Spanien. I en naiv tanke såg dock jag min chans att få uppleva vad som långt på förhand var orkestrerat att bli vår tids sorgligaste riksdagsval i skydd av något så enkelt som en ordentlig dos geografisk distans. Knappast behövs det nämnas att sådant inte fungerar. Alls.

Jag var knappast ensam med att gå runt merparten av den där söndagen med en klump av lågintensiv ångest vandrades upp och ner mellan maggrop och svalg. Opinionsmätningar av alla slag pekade alla åt samma fullständigt vanvettiga håll. Det kunde väl inte vara sant? Alla visste vi redan att, det var det.

Jag tog till den enda medicin jag vet fungerar när livet helt enkelt ter sig för vidrigt. Jag drog ut och cyklade.

Framåt eftermiddagen kände jag mig så kvävd att jag tog till den enda medicin jag vet fungerar när livet helt enkelt ter sig för vidrigt. Jag drog ut och cyklade. Och det är så märkligt att det går. Att trampa ut allt som är tungt genom snabba hjärtslag i långsamt förändrande vyer. Med ett mjukt grepp över bockstyret på min landsvägshoj tog jag mig rakt upp i bergen. Upp och bort. Ända till vägs ände och den lilla bortglömda bergsby jag fick förstå heter Relleu. En by som liksom så många andra på vår jord. Insprängd mitt i ingenting, någonstans mellan tvära kurvor i branta backar. Omgiven bara av namnlösa berg och olivträd.

Utanför en liten bar satt farbröder och rökte pipa och spelade kort. Tobaksluften till trots fick jag ta mina första fulla andetag för dagen. Vad kunde vara mer befriande? Än tanken på att de där svärande, skrattande gubbstruttarna nog inte hade minsta aning om vad som hände eller inte hände någon annanstans än just vid deras träbord, just då. Tanken på att allting ju trots allt bara pågår, och att vad än för tok som för tillfället sväljer oss levande är det ju faktiskt ingenting alls i något annat sammanhang än just vårt.

När Donald Trump valdes till president i USA lyssnade jag på valvakan på en skrapig radio ihop med en fårbonde i Eldslandet. Jag på väg runt planeten på just en cykel och han i vilan mellan två arbetsdagar. När jorden officiellt gått under skakade han lite på huvudet, slog av apparaten och vände sig mot mig.

– De är allt bra tokiga där uppe. Kom, så ska jag visa dig traktorn.

Vad är det egentligen som gör att fruktansvärda berättelser gör så mycket mer ont när de utspelar sig i vackra miljöer?

Så var det med det. Och så var det även uppe hos farbröderna i Relleu. Befriande. Åtminstone bubblan just innan insikten om att det ju bara är för att mitt privilegierade jag vunnit högsta vinsten i nästan varenda ett av livets alla vidriga lotterier, som jag ens har början till möjlighet att helt enkelt placera mig själv utanför dårskapet.

Jag stod fysiskt kvar på samma plats där i går. Men istället för i min mentala luftbubbla av ignorans och förnekelse, halvvägs in i valfri Astrid Lindgren. Precis där mörkret är som allra mest ogenomträngligt. Vad är det egentligen som gör att fruktansvärda berättelser gör så mycket mer ont när de utspelar sig i vackra miljöer? Den här vecklar just nu ut sig hemma hos oss. Och värst av allt – är det vi som är regissörerna. Snälla någon, säg att det nu inte är för sent för oss att trots allt knyta ihop ett lyckligt slut.