Kenneth Fahlberg: Ingen minns en tvåa

Bara genom att över huvud taget kunna läsa de här bokstäverna tillhör du kategorin vinnare, annars hade du inte kunnat gjort det. Liksom jag, som annars inte kunnat plitat ner samma bokstäver.

I konkurrens med miljoner andra har vi alla vunnit simloppet vid befruktningen som sedermera ledde till att vi alls finns till. En livsavgörande tävling kan man med fog påstå. Hur det gick för tvåan, trean och så vidare?

Ingen aning.

“The winner takes it all” som Abba sjöng i sin klassiker.

I det här exemplet är det något man verkligen kan ta fasta på. Ett lopp, en vinnare. Övriga tävlande fick nöja sig med att vara deltagare.

I den tävlingen blir det av naturliga skäl så att säga extra tydligt att det bara är vinnaren som märks, men det går igen lite överallt.

Hela internet, historieböcker – alla är de fyllda av diverse listor, sida upp och sida ner med människor som var först med både det ena och andra. Första människan att flyga ensam över Atlanten, första människan på Mount Everest, första människan på Antarktis, första människan i rymden och så vidare.

Ja, även vem som var först med att gå på lina över Niagarafallen.

Allt finns i minsta detalj skildrat om de första resenärernas resor, om Charles Lindbergh, om Roald Amundsen, om Jurij Gagarin och alla andra som var först med någonting.

Vem som var tvåa att flyga över samma hav, tvåa att bestiga världens högsta berg eller tvåa på Sydpolen får man gräva djupare för att hitta.

Ingen minns en tvåa.

Häromveckan var det ju en så kallad blodmåne, samtidigt som vi hade några släktingar på besök. Vi kom att prata om månlandningarna, att det var så länge sen dessa besök till vår karga granne gjordes.

Att det snart är 50 år sen Neil Armstrong tog de berömda första stegen ut på månen och där fällde det klassiska uttrycket: “That’s one small step for man, one giant leap for mankind”.

Ett ordstäv som nog de flesta någon gång hört talas om, liksom de allra flesta vet vem Neil Armstrong som i samma sekund som han steg ut Apollo-farkosten blev odödlig.

Direkt bakom honom steg sen en viss Buzz Aldrin ut och blev samtidigt den andra människan på jorden.

Jag vet inte exakt hur långt bakom han kom eller vad som gjorde att Armstrong fick gå först och inte Aldrin, om det berodde på slumpen, att de singlat slant i tyngdlöshet just innan eller något annat. Gissningsvis handlade det om hierarki och var förutbestämt.

Men oavsett blev skillnaden i allmänhetens kännedom om de båda amerikanska månfararna astronomiska. Nån måste gå först – det blev Armstrong, som alltsedan dess varit själva symbolen för resor till månen.

Av alla bortglömda tvåor skulle jag nog vilja utnämna Buzz Aldrin till en stark kandidat bland de mest bortglömda.

Ja, förutom alla de tvåor som aldrig kom till då, när alla vi andra vann loppet som gjorde att vi finns till.

Kenneth

Som drömmer om en charter till månen