Li L'Estrade: Mobilberoendet – ett verkligt behov eller något vi skapat själva?

Vi har en ständigt pågående diskussion om mobilanvändandet hemma. Vet inte hur många gånger min man påpekat att man INTE ska ligga i sängen och kolla i mobilen innan man ska sova. Han hänvisar gång på gång till forskning och jag fräser tillbaka att det där inte stämmer – jag blir ju faktiskt trött av att ligga och läsa i mobilen!

Det där kan vara en sanning med modifikation om jag tänker efter, ibland funkar det, ibland inte alls.

En sak är i alla fall helt klart, jag använder min mobil väldigt mycket. Exakt hur mycket blev jag varse om häromdagen. Vi satt i ett heldagsmöte i Gävle och jag hade lagt mobilen bredvid min dator. Till höger om mig satt en kollega från Södertälje, till vänster en från Falun. När mötet tar slut dröjer jag mig kvar en stund och när jag packat ned alla grejer börjar jag fundera på var mobilen tagit vägen. Jag river runt i den gigantiska handväskan och när jag plockat upp fyra clementiner, två mobilladdare, min dator, block och ett gäng pennor inser jag att den inte ligger där. Samtidigt säger jag skämtsamt att telefonen kanske är på väg till Stockholm.

En minut efter visar det sig, att jorå, min mobil var mycket riktigt på väg till Stockholm. Åt helt fel håll för min del alltså eftersom jag bor utanför Sundsvall. I all hast hade ena kollegan rivit med sig både sin och min mobil och rusade till tåget. Väl där hörde hon hur det durrade i handväskan av en ringande mobil.

Där stod jag 20 mil hemifrån utan mobil och tackade mannen där uppe för att jag skulle åka bil hem och inte tåg. Jag har ju alltid tågbiljetterna i mobilen och det hade ju blivit lite jobbigt.

Det kändes som om jag var bakbunden utan mobilen

Men på riktigt. Det kändes som om jag var bakbunden utan mobilen. Vad jag än tänkte göra så kändes det som om det inte gick. Skulle ringa hem. Skulle kolla kartan via Google Maps. Kunde inte kolla Facebook, läsa nyheter eller skanna av andra sociala medier på flera timmar och det kändes som om ALLA försökt ringa mig utan framgång.

Några timmar senare kom jag hem och kunde slå igång datorn för att stilla den värsta stressen. Sen gick jag och la mig. Då började problemen igen.

Jag kunde inte läsa min e-bok när jag skulle sova. Jag kunde inte slöläsa nyheter när jag vaknade mitt i natten. Jag kunde inte lyssna på musik via Spotify eller lyssna på ljudbok när jag satt i bilen på väg till jobbet morgonen efter. Jag kunde inte registrera parkering via parkeringsappen i mobilen. När jag väl satte mig i bilen en stund tidigare kom jag på att jag glömt ringa skolan och meddela att sonen var sjuk. Inte heller kunde jag ringa hem till min man och be honom meddela. Jag kunde inte ringa mitt dagliga morgonsamtal till min mamma. Det kändes som om jag inte kunde NÅGONTING.

Men tack och lov så fick jag tillbaka telefonen redan dagen efter eftersom jag hade sådan vansinnig tur att en annan kollega kunde hämta upp telefonen och ta med sig den på möte med mig i Sundsvall. Och jag har nog aldrig varit lyckligare.