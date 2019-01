NATTENS NYHETER: Nytt bakslag för Kubal – och diskmaskin orsakade lägenhetsbrand

Lokalt:

Sedan tidigare har Donald Trumps administration meddelat att man vill ta bort sanktionerna mot bland annat Kubal. I natt tog historien en ny vändning då den amerikanska senaten röstade för att behålla sanktionerna mot den ryske oligarken Oleg Deripaskas företag.

En brand utbröt i en lägenhet i Nacksta under natten. Orsaken var en diskmaskin som hade fattat eld.

►Utredningen visar att betongpelaren på Norra kajen föll åt fel håll: "Vi ber alla närboende om ursäkt"

►Medelpadsföretagaren utreds för grova ekobrott – nu kräver Skatteverket kvinnan på miljonbelopp

►Här är Sundsvalls nya äventyr – Trolska skogen byggs upp på Södra berget: "En magnet för barnfamiljer"

►Timråforwarden på väg tillbaka efter skadan – så ska han undvika nya problem: "Blir lite som Robocop"

►Efter mörka rubrikerna – vännen om Smajl Suljevics fortsatta karriär: "Med disciplin hade han spelat i Premier League"

Det blir mulet och under eftermiddagen drar snöfall in västerifrån. SMHI har utfärdat en klass 1-varning då det kan komma uppemot 25 centimeter snö lokalt i länet. Temperaturen stiger gradvis från -12 under morgonen till -2 på kvällen, kallast inåt landet. Tilltagande vind omkring sydost.

