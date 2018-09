Robin Brinck: Det är jobbigt att börja – men jag saknar magin

Det är en speciell känsla – att bli kär.

Nej, inte i människor.

I sysslor.

För mig kändes det magiskt att för första gången få plocka upp en gitarr. Att få känna på den och förundras hur de gör, musikerna. När jag själv drog tummen över strängarna lät det inte som någonting alls. Min kompis visade dock hur man kunde spela en bastardiserad version av “Smoke on the water” under en musiklektion i högstadiet.

Det var häftigt.

Oljud och kaos förvandlades på något konstigt sätt till ordning och reda. Det var absolut inte bra, men det var någonting.

Mina föräldrar var lyhörda och min nyvunna kärlek snappades upp hemma, jag fick en egen gitarr att spela på ganska snart. Det var en stålsträngad akustisk gitarr som förmodligen inte kostade mer än några hundralappar. Den måste ha varit väldigt billig eftersom den inte fungerade så bra. Försökte man spela efter tolfte bandet, ungefär där gitarrhalsen möter kroppen, lät det bara som om någon släppte ett mynt på en kudde. Men det gjorde egentligen ingenting – i alla fall hälften av alla toner på gitarren gick ju att ta och mer än så behövde jag inte.

Jag insåg dock ganska snabbt att proffsen inte använder sina små köttklubbor på det sättet.

Till en början använde jag bara tummen för att slå an strängarna. Jag insåg dock ganska snabbt att proffsen inte använder sina små köttklubbor på det sättet. De hade något som kallades “plektrum”. Eftersom jag inte visste att de flesta gitarrister spelar med sådana, och att de därför finns i varenda musikaffär, så täljde jag ett eget från skärvorna av en trasig cd-skiva.

Det lät fortfarande inte så bra. Men det lät som någonting.

Allting gav starka intryck på den tiden och jag minns nästan varje steg i min musikaliska resa. Doften och ljudet av instrumentets träslag. Blåsorna och spåren av brons på fingrarna efter timmar framför tabulaturer. De små framstegen som kändes som jättekliv.

Jag saknar verkligen magin i att vara en nybörjare, men jag saknar inte frustrationen strax före genombrotten och känslan av att vara oduglig.

Vardagen är en ständig balansgång mellan kärlek och rädsla. Och oftare än vad jag skulle vilja erkänna så har rädslan vunnit. Trots alla spännande intryck så är det helt enkelt jäkligt jobbigt att vara nybörjare också, men vi borde inte låta det stoppa oss.

Det mesta leder ju till någonting vackert, även om det till en början låter som fan.