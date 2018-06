Robin Brinck: Du gillar mig mer när jag är på låtsas

Längs vardagsrumsväggen, delvis dold bakom soffan, fanns en båge av torkat vin i min gamla lägenhet. Ett purpurfärgat vattenfall, som en primitiv grottmålning förstelnad i tiden, men ändå konkret i sin dova färg. När jag väl hade upptäckt fläcken var det för sent. Jag försökte glömma den så gott som jag kunde, men i en viss vinkel tittade den likväl fram och gjorde sig påmind.

Jag vet inte exakt när den uppstod, men jag har vaga minnen av att någon, på någon fest, någon gång, hade suttit på armstödet och druckit vin.

Eller var den personen jag?

”Det spelar ingen roll nu”, tänkte jag och fortsatte fuskstäda – tiden var knapp.

Jag lyfte på mattan i vardagsrummet och sopade in en dammråtta som påbörjat sin flykt från något skrymsle. I farten plockade jag upp pantburkar och annat skrot som inte sansade människor låter ligga framme. Den lilla klädskrubben fick bli ett tillfälligt soprum för dessa oönskade pinaler.

Det jag beskriver är tiden som blev över efter de långa timmarna på kvällsskiftet – och de korta timmarna före första träffen med en kvinna.

Jag bad till högre makt att min gäst inte skulle öppna fel köksskåp

"Låtsas tills du inte behöver låtsas längre", styltigt översatt från engelskans "Fake it until you make it", är ett ganska bra uttryck. Jag intalade i alla fall mig själv det samtidigt som jag bad till någon högre makt att min gäst inte skulle öppna fel köksskåp. Då hade hon fått en lavin av plastväxter över sig, och det hade ju inte varit särskilt romantiskt.

Trots den relativt fragila fasaden gick det bra den där kvällen – ett kvitto på det är väl att vi bor tillsammans flera år senare och påtar i trädgården ibland. Och jag har dessutom blivit en ordningsammare människa på köpet.

Ibland måste man ta rollen av den man vill vara, och stoppa undan den man faktiskt är, för att lyckas.

Om man låtsas vara stark när man egentligen känner sig svag, är inte det styrka?

Om man låtsas vara självsäker när man i själva verket är orolig, är inte det självsäkerhet?Om man låtsas vara någon annan så man kan komma åt deras kontouppgifter och …

Nja, där föll det platt.

Jag får nöja mig med att påstå att uttrycket går att applicera i vissa fall. Att inte vara sig själv, vara falsk eller låtsas är ingenting att sträva efter. Men ibland, och bara ibland, är det precis vad som krävs.