Batanerokopian, frisparken och busvädret – här är fem heta punkter efter GIF:s förlust mot Inter Åbo

Busvädret

Snålblåst, snöfall – och kallt.

Vädret var inte på spelarnas, eller åskådarnas, sida på lördagseftermiddagen. Ett par grader kallare hade varit skönare för alla.

David Haro

Den offensiva mittfältaren imponerade när han fick chansen från start mot de forna finländska mästarna. Särskilt i första halvlek stod han för flera fina offensiva initiativ för GIF Sundsvall.

Frisparken

I den 50 spelminuten fick gästerna en frispark med sig en meter utanför straffområdet. Då klev Mikko Kuningas fram och placerade bollen hårt, efter backen, vid Lloyd Saxtons högra stolpe. Matchens enda mål.

Batanerokopian

I halvtid byttes en elegant, passningsskicklig spanjor, med nummer åtta på ryggen in. Han stod för stil och finess.

Låter det som GIF Sundsvalls David Batanero? Ja. Men det var det inte. Det var Alvaro Muniz i Inter Åbo.

Lovande starten

GIF Sundsvall imponerade och presterade de första 20 minuterna mot AIK förra veckan.

GIF Sundsvall imponerade och presterade de första 20 minuterna mot Inter Åbo.

I båda försäsongsmatcherna så här långt har GIF Sundsvall bjudit på underhållande, och högkvalitativ fotboll.

Matchen

GIF Sundsvall–Inter Åbo 0–1 (0–0)

Målet: 0–1 (50) Mikko Kuningas.

Publik: 45.

Så spelade GIF

Lloyd Saxton – Pol Moreno, Eric Björkander (ut, 63), Alexander Blomqvist (ut, 84) – Oliver Berg, Tobias Eriksson (ut, 81), Paya Pichkah, Jonathan Tamimi (ut, 63) – David Haro, Linus Hallenius (ut, 81), Maic Sema (ut, 84).

Bänken: William Eskelinen (mv), Carlos Moros Gracia (in, 63), Jonathan Morsay (in, 63), Kim Skoglund (in, 81), Albin Palmlöf (in 81), Teodor Stenshagen (in, 84), Albin Ekström (in, 84), Erik Wallin och Hugo Keller.

Nästa match

Lördag 9 februari: GIF Sundsvall–Gefle IF (Nordichallen).