Berg fladdrade som en vinge längs kanten: "Jag kan inte säga att jag är van vid den positionen"

GIF Sundsvall fortsatte med Tobias Eriksson och Paya Pichkah som centralt mittfältslås.

Lloyd Saxton vaktade målet och i backlinjen var Eric Björkander tillbaka i sin centrala roll. I en ovan roll som defensiv vänsterbreddare återfanns Oliver Berg. Fast han var ofta ute på offensiva uppdrag.

– Jag kan inte skryta med att jag har spelat där mycket. Det var en ny erfarenhet, men det var kul. Jag trivs bäst centralt och lite högre upp. I dag var det mycket offensivt och det var roligt. I mitten av matchen, i slutet av första och början av andra är det sådär. Resten är ok. Ok plus, säger Berg.

Björkander, som efter hyfsat många om och några men, beslutade sig för att fortsätta sin karriär i Giffarna spelade sin första försäsongsmatch från start. Som centralgestalt i backlinjen.

– Tråkigt med förlust, men det finns väl vissa delar vi kan ta med oss. Men det är klart att vi inte är nöjda med att förlora. Det är vi aldrig.

Ni startar bra igen, precis som mot AIK, sedan kommer ni av er lite – vad beror det på?

– Svårt att säga, det är det vi får jobba på under försäsongen. Vi måste kunna fortsätta att bibehålla det, det sätt vi spelar på nu kräver mycket av oss, att vi orkar hålla det, att alla är påkopplade hela tiden. Men det sätt vi spelade på från början ser väldigt lovande ut.

Du spelade i mitten i mittförsvaret – är det där du helst är?

– Jag kan väl spela på de flesta positioner där bak, men det är där jag helst vill vara, säger Björkander.

Stockholm bjöd på busväder. Men det störde inte spelarna som spelade.

– När man är inne i matchen är det bara att köra på. Det är så här det är när det är försäsong, lite snö, lite kylslaget. Det här är matcher vi bara ska ta oss genom.

Alexander Blomqvist spelade sin andra match från start i sin nya klubb.

– Det känns som att vi borde ha gjort både ett och två i första.

AIK gjorde mål på straff, Åbo på frispark.

Ni har inte släppt in något spelmål än – är det något ni kan ta med er?

– Kanske, men efter en förlust känner jag bara bitterhet. Vi spelar matcher för att vinna, det är det fotboll, säger Blomqvist sammanbitet.

Carlos Moros Gracia var gramse efter matchen.

– I don't like to lose, säger den spanske vinnarskallen.

– Men det kommer att kännas bättre i morgon. Kanske, fortsätter GIF-försvararen.

– Det var en tuff match, vi startade bra, men vi vann inte så vi kan inte vara nöjda.

Joel Cedergren var nöjd med mycket. Men egentligen bara starten.

– En jättebra inledning. Det var strålande bra och första 20–25 ska vi göra några mål på de chanser vi har. Sedan blir det mentalt; det går för lätt för oss. I presspel, när vi har bollen, vi slappnar av och vi ser spelare krångla till det. Där blev jag besviken. I andra kommer vi ut och styr matchen, men vi skapar lite med tanke på hur mycket boll vi har.

– Det var inte den nivå vi önskar ha totalt sett.

GIF Sundsvall har inlett 2019 med ett kryss (1–1) och en förlust (0–1).

Linus Hallenius är lagets ende målskytt så här långt. Framspelad av William Eskelinen.

Oliver Berg – vad säger du om att Eskelinen leder assistligan efter två matcher – hur pinsamt är det för er utespelare.

– Det är ikke bra, det skall vi ikke prata om.