Därför ska GIF Sundsvall inte underskatta Helsingborg: "Kan vara missvisande"

Matchen

Torsdag 25 april (19.00): Helsingborgs IF–GIF Sundsvall.

Läget i laget

Chidi Omeje är bara några veckor ifrån att kunna göra inhopp, men saknas än efter sin knäskada. Omar Eddahri magnetröntgar en skadad tå. Däremot är David Myrestam och Juanjo Ciércoles tillbaka i laget jämfört med senast.

Så spelar GIF

(preliminär uppställning)

Startelvan: William Eskelinen – Jonathan Tamimi, Carlos Moros Gracia, Alexander Blomqvist, Pa Konate – Maic Sema, Juanjo Ciércoles, David Batanero, Oliver Berg– Linus Hallenius, Peter Wilson.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), David Myrestam, Eric Björkander, Pol Moreno, Tobias Eriksson, David Haro och Paya Pichkah.

Tränarsnack

Henrik Åhnstrand, GIF Sundsvall: "Helsingborg började inte så dåligt senast som resultatet till slut blev. Lasse Vibe gjorde 1–0 när laget var väldigt samlat och sedan kom 2–0 på hörna och 3–0 på straff. Det kan vara missvisande. Vi själva hade problem med Kalmars press och lyckades inte komma in bakom dem. Taktik gör mycket, men det gäller fortfarande att kunna springa för varandra både i offensiven och defensiven."

Notera att ...

... Helsingborg förlorade mot ett annat "Soccer services-lag" senast, när de mötte Ferran Sibilas IFK Göteborg (0–3).

... Även om Helsingborg är nykomlingar så är laget fullt av erfarenhet från hög nivå. Rasmus Jönsson, Andreas Granqvist och Alexander Farnerud är bara några av stjärnorna i laget.

... Helsingborg mötte IFK Göteborg så sent som i måndags och lär rotera på flera positioner.

... Carlos Moros Gracia och Oliver Berg har dragit på sig två varningar vardera. En till och de är avstängda i kommande omgång.

... GIF Sundsvall möter Falkenberg redan på måndag och kommer sova kvar i Helsingborg och träna där för att få optimal återhämtning.

... matchen är säsongens första på naturgräs för GIF Sundsvall.

Så följer du matchen

Via vår vår liverapportering i textform om du inte kan vara på plats i Helsingborg. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Måndag 29 april (19.00): GIF Sundsvall–Falkenbergs FF.