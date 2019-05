Efter nya skadan – så ska Giffarna hantera Norrköping: "Ett lag med större kapacitet"

Matchen

Måndag 20 maj (19.00): IFK Norrköping–GIF Sundsvall.

Läget i laget

Oliver Berg, Chidi Omeje, Eric Björkander och Omar Eddahri kommer inte till spel.

Så spelar GIF

(preliminär uppställning)

Startelvan: William Eskelinen – Carlos Moros Gracia, Alexander Blomqvist, David Myrestam – Jonathan Tamimi, Juanjo Ciércoles, David Batanero, Pa Konate – Maic Sema, Linus Hallenius, David Haro/Peter Wilson.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Pol Moreno, Teodor Stenshagen, Tobias Eriksson, Paya Pichkah, Albin Palmlöv.

Tränarsnack

Joel Cedergren, GIF Sundsvall:

"Vi har idéer på hur vi ska göra om nu då Oliver (Berg) försvunnit. Framför allt är det Wilson eller Haro som är alternativen. Jag tror att Norrköping kommer pressa oss och kommer gå på hårt. Det kommer bli lite tid att vila med bollen. Grunden är vårt försvarsspel. Vi vet att Norrköping har många sätt att göra mål på. Vi försvarade oss relativt bra senast, men nu när Norrköping ett lag med större kapacitet, så det är detaljer det handlar om. Offensivt kommer det bli en match där vi får lösa press, och gör vi det så kommer vi få med oss omställningar."

Spelarsnack

Maic Sema:

"Det blir en tuff match. Vi ska gå dit och göra en riktigt bra match. Vi ska bara köra trots att det är på deras hemmaplan. Vi kommer från en tuff period men det känns fortfarande väldigt bra i gruppen och vi ska fortsätta tro på det vi gör. Jag tror att Norrköping precis som oss vill kontrollera och dominera matchen, sedan kommer de säkert pressa högt på oss och då gäller det för oss att göra det svårt för dem och lösa pressen. Vi vet ungefär hur de spelar och vi måste fortsätta vara där och få med oss lite marginaler. Får vi in något mål så kan vi också få med oss en vinst."

Notera att ...

... Carlos Moros Gracia är tillbaka efter sin avstängning. I GIF har Juanjo Ciércoels, och David Batanero två kort vardera så här långt och blir avstängda en match efter nästa varning.

... GIF kommer till matchen med tre raka förluster. Norrköping vände sin lite negativa trend i och med 2–1-segern i prestigeduellen mot Örebro i torsdags. Segerskytt? Jordan Larsson.

... GIF tog en poäng av Norrköping i fjol. Borta blev det en 0–1-förlust och hemma slutade mötet 1–1.

Så följer du matchen

På plats i Norrköping eller via vår vår liverapportering i textform. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Fredag 24 maj (19.00): GIF Sundsvall–AIK.