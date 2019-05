Efter stora målsuccén – nu kan GIF-kaptenen prisas som månadens spelare

Det är Djurgårdens Erik Berg, IFK Göteborgs talang Benjamin Nygren och GIF Sundsvalls lagkapten Linus Hallenius som nominerats till priset månadens spelare i Allsvenskan för april.

De tre spelarna är de som fått flest poäng av jurygrupperna och vinnaren kommer presenteras under helgen.

Förutom priset får vinnaren 10 000 kronor av Svenska Spel att skänka till ett valfritt samhällsengagemang i sin klubb.

Månades spelare i Allsvenskan utses av Svensk Elitfotboll tillsammans med Svenska Spel och C More och juryn består av samtliga allsvenska klubbars lagkaptener, Svante Samuelsson (Svensk Elitfotboll), Alexander Axén (C More), Anna Brolin (C More), Olof Lundh (TV4), Noa Bachner (Expressen), Anders Bengtsson (Offside) och Per Bohman (Aftonbladet).