Fina kvittot för GIF Sundsvalls akademi – ökar i rankingpoäng: "Får ut mycket av våra resurser"

I veckan släpptes Tipselits ranking av elitklubbarnas ungdomsverksamheter.

Tipselit är en samarbetsförening som verkar för att svensk elitfotboll ska bli bättre, genom en målmedveten satsning på just ungdomsspelarna.

Klubbarna kan få poäng om de uppfyller vissa kriterier, och utifrån det betygsätts de och kan erhålla upp till fem stjärnor ungdomsverksamheten

I grund och botten handlar det om att besitta en bra utvecklingsmiljö som får fram elitspelare.

GIF Sundsvall står kvar på fyra stjärnor 2019, men har fler poäng än förra året.

– Vi har väldigt trygg och fin miljö här. Vi jobbar efter en värdegrund och har en närhet och koppling mot a-laget. Det känns jättebra nu. Många tränar där uppe och får chansen. Jag tror vi får ut ganska mycket av våra resurser just nu, säger Benny Mattsson, Tipselitansvarig.

GIF Sundsvall är totalt på 13:e plats och tappar en placering jämfört med fjolåret.

Men laget som passerar är Hammarby. En klubb med stora resurser. GIF Sundsvall har en av Allsvenskans minsta plånböcker och med tanke på det är Mattsson nöjd.

– Vi har en fin akademi i norr. Det tycker jag. Vår samverkan med skolan vet jag faktiskt inte om ens de största kan mäta sig med. Titta på exempelvis Stockholm. Där går spelarna i olika skolor, de får inte samma helhet. I Malmö har de 18 gymnasieskolor att samarbeta med, säger han.

– Klubbarna som är före har större ekonomiska muskler. AIK har 15 heltidsanställda i sin akademi. Jag är anställd på halvtid i klubben och halvtid i skolan, och sedan har ju exempelvis både Fredrik Carström och Patrik Jonsson procentanställningar på skolan. Så vi har ju ingen på hundra procent.

Han märker att det finns ett annat intresse för Giffarnas akademi.

– Nu hade vi 215 personer som sökte till NIU (nationella idrottsgymnasie). Inte ens när vi hade RIG (riksidrottsgymnasiet) var det så många. Då var det 136 som sökte. Så intresset är helt annorlunda.

Och duktiga fotbollsspelare kommer fram. Åtta i akademin har spelat landskamper. Till de senaste landslagssamlingarna kallades 23 spelare, och det har varit ännu fler.

Det finns områden där Giffarna kan ta fler rankingpoäng. Men framför allt handlar det om att få fram fler elitspelare, som alltså spelar från division 1 och uppåt.

– Med hårt jobb kan vi kanske kriga upp oss en bit och närma oss fem stjärnor, men då ska vi verkligen bli en förening som slussar in ungdomar som fortsätter vara elitspelare, för det är då de stora poängen rullar in. Blir man inte det här i GIF kanske man måste vara det i en annan förening, som BP som har spelare över hela Sverige och utomlands. Eller Malmö, som får en massa poäng för att Alexander Blomqvist spelar i GIF Sundsvall, som ett exempel.

Här är klubbarna som har fyra och fem stjärnor

Fem stjärnor: 1. Malmö FF, 5321 poäng (+1 placering) 2. IF Brommapojkarna, 4594 (-1) 3. IF Elfsborg, 3334 4. AIK, 3197 (+1) 5. IFK Göteborg, 3152 (-1) 6. Helsingborgs IF, 3099 7. BK Häcken, 2670 (+2) 8. Halmstad BK, 2598 (-1) 9. Djurgårdens IF, 2509 (+1)

Fyra stjärnor: 10. IFK Norrköping, 2388 (-2) 11. Kalmar FF, 2300 12. Hammarby IF, 2231 (+1) 13. GIF Sundsvall, 1952 (-1) 14. Landskrona BoIS, 1909 (+2) 15. Östers IF, 1892 (+3) 16. Örebro SK, 1856 (+5) 17. IFK Värnamo, 1825 (-3)

Källa: Tipselit.se.