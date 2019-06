GIF-tränaren om en stökig försäsong, kollektivet och framtiden: "Kan inte fortsätta göra det vi gjort"

Fjolåret var en stor succé och transferfönstret pekade på att GIF Sundsvall skulle ta ytterligare steg i år.

Stjärnorna stannade och spelare som Tobias Eriksson, Alexander Blomqvist, Omar Eddahri och Pa Konate anslöt.

När vårsäsongen sedan summerades för ett par veckor sedan var läget allt annat än ljust. GIF Sundsvall är indraget i bottenstriden och ekonomin blöder.

Joel Cedergrens analys av säsongsstarten är inte den analys han hade hoppats på att få göra.

– Våren var tuff utifrån att vi tagit så få poäng, att ta tio på 13 matcher är svagt. Jag tycker inte om att säga att vi presterat bättre än vad vi fått i poäng, för man får det man förtjänar. Men det jag kan konstatera är att vi varit nära i många matcher men inte lyckats. Att då ha så få poäng är tufft, säger Cedergren när vi sätter oss ned med honom på kontoret intill NP3 Arena.

GIF-tränaren backar bandet till försäsongen för att hitta svar på vad som gått snett.

– Redan där hade vi det stökigare med spelare som kom tillbaka och var skadade eller inte i form. Ett par spelare var osäkra om de skulle eller ville vara kvar. Det var en ganska stökig inledning jämfört med förra året, säger han.

Succén 2018 gjorde samtidigt att förändringarna skruvades upp även internt.

– Någon pratade om att vi kanske skulle kunna ligga i toppen, det blev en krock där. Vi hade förväntningar på något bättre och så blir det inte så, det blir en uppförsbacke för oss att klara av.

Har du lagt mycket jobb på just den delen, att hantera förväntningarna internt?

– Till viss del. Sedan har jag kanske jobbat för lite med det när jag tittar tillbaka, det är en del av utvärderingen att kunna ta tag i den biten tidigare. Jag tycker det fanns en förväntan hos vissa spelare när vi möter vissa "sämre" lag under våren att det här ska gå vägen. Och lyckas vi inte prestera på en nivå som vi kan så utsätter vi oss för risken att förlora matcher.

En del är att vi inte kan fortsätta göra det vi gjort, det har inte räckt till

I och med den analysen har GIF-staben kommit fram till slutsatsen att man behöver jobba ännu mer med att stärka kollektivet.

– Vi var ännu tydligare kollektiva förra året, det blir viktigt i uppstarten nu att vända på det och bli den starka kollektiva grupp vi var. Jag ser de tendenserna, att styrkan vi hade inte är där lika tydligt i år, säger Joel Cedergren.

Vad konkret ska ni göra för att förbättra det?

– Att få alla att inse vikten av att det krävs ett bra kollektiv för att du själv ska få vara bra, men också för att laget ska vara bra. Det handlar också om varför jag ska göra något för någon annan. Varför hjälper jag dig före någon annan på gatan, det är för att man har en relation till varandra. Så det blir aktiviteter för att stärka relationerna.

I spelet då, vad ska ni justera där?

– En del är att vi inte kan fortsätta göra det vi gjort, det har inte räckt till. Den andra delen är att det gäller att vi inte stressar upp oss, för mycket har fungerat bra och det ska vi fortsätta med. Det är små justeringar för att ta sig till att vinna matcher.

En del är ett förbättrat försvarsspel. Inte minst vid fasta situationer.

– Över 30 procent av målen vi släppt in är på hörnor eller i anslutning till hörnor, det är väldigt tydligt något vi måste jobba med. Defensiven kommer vi absolut jobba med och vi kommer bland annat lägga in lagdelsmöten där vi jobbar med att titta på video för just den lagdelen för att se hur den lyckats i olika faser. Det kommer också bli mer att vi bryter ut olika lagdelar i träning för att få till delarna i defensiven.

Kring anfallsspelet konstaterar Cedergren att laget skapat färre chanser än i fjol. Han nämner dels att han anser de svagare lagen i serien vara starkare den här säsongen och att GIF haft svårt att möta fembackslinjer, något man gjort ofta i år.

– Då försvinner många av de ytorna där vi är duktiga att attackera, men lagen med fembackslinje åker dessutom sällan på kontringar. Sedan är det väl också så att en del individer inte presterat lika bra som förra året, säger Joel Cedergren.

GIF-tränaren fortsätter:

– Vissa delar av statistiken är lika bra som i fjol, men med att skapa målchanser har vi inte lyckats lika bra. Något som blivit lyckat de sista matcherna på våren är dels att vi justerat positionerna på våra wingbacks, men också att vi använde spelare som kan hota sista linjen lite mer, som Wilson.

Systemmässigt kommer GIF fortsätta jobba med samma uppställning som man avslutade våren med, det vill säga fjolårets 3–4–3.

Där prioriterar man trygghet och stabilitet före variation i nuläget.

– Sedan kommer vi skruva på vissa delar, till exempel hur vi kan bryta igenom sista linjen oftare och hur vi kan bli bättre på att vinna tillbaka bollen.

Jag förstår allvaret i situationen

Mitt i den sportsligt tuffa utmaningen och med en ekonomisk situation som är allt annat än trygg har Joel Cedergren själv ett utgående kontrakt med klubben.

Samtal om framtiden inleddes under våren – de har nu lagts på is.

– I det här läget är det bättre att avvakta, från mitt perspektiv behöver vi veta om vi klarar ut den här situationen. Och sportsligt ligger vi i ett läge där vi kan åka ur – och är det då rätt läge att sitta med en tränare som varit här i några år och ska börja om? Jag tror det är bra för båda sidor att se hur det går, säger Cedergren.

GIF-tränaren vars fokus nu ligger på att förnya klubbens allsvenska kontrakt i stället.

– Att ha varit med om att det kan blåsa och vara tufft tror jag hjälper mig nu. Jag har en tro på att vi ska få till det här, jag tycker vi är så bra att vi inte ska åka ur. Jag förstår allvaret i situationen och att vi måste göra det bättre, men jag tror vi kommer lösa det, säger han.

Målsättningen nu är att klara sig kvar?

– Absolut. Har man tagit 13 poäng på tio matcher måste man se sig i spegeln och säga att det här är en bit från att vara ett mittenlag. Vi startar där.