Här är GIF Sundsvalls strategi – så ska klubbens ekonomi räddas: "Lyckas vi inte så är det slut"

GIF Sundsvall går mot ett stort minusresultat under året 2019. Enligt prognosen väntas man backa 7,4 miljoner kronor, förutsatt att man lyckas sälja spelare för fem miljoner.

– Det är verkligen kris, det är illa, konstaterar Hans Selling.

Under fredagsförmiddagen höll klubben en presskonferens där en strategi för att rädda föreningens ekonomi presenterades. Bland annat vänder man sig till företag som vill stötta föreningen framåt.

– Vi kommer utöka vårt marknadsområde från Söderhamn i söder till Luleå i norr, det är där vi vill vara. Vår marknad är större än den vi har jobbat på. Där har vi anlitat ett marketingbolag som kommer att jobba med ett paket vi riktar mot näringslivet. Vi har även en träff inbokad med lokala investerare den 29 maj. Vi har bjudit in 33 investerare och jag har träffat de flesta och berättat att jag kommer att vara fullständigt ärlig och transparent och att vi inte kommer klara det här själva, säger Hans Selling.

Dessutom räcker föreningen ut en hand till privatpersoner som vill hjälpa GIF Sundsvall.

– Vi trycker upp 5 000 exklusiva halsdukar som det står "Stolt Giffare" på, vi går ut till enskilda privatpersoner och vi vill att de ska hjälpa oss med 600 kronor var. De får ingenting för de här 600 kronorna, utan möjligtvis att de hjälper till att hålla oss kvar i Allsvenskan. Sen får de den här halsduken som ett bevis på att de har varit med och hjälpt till, säger han.

Den nya strategin hoppas Selling totalt ska generera upp mot tolv miljoner kronor, där privatpersonerna skulle stå för tre-fyra miljoner kronor.

När Selling valdes till ordförande var det med en idé att införa en GIF-aktie, precis som han hade varit med och skapat Timrå-aktien. Nu är den idén skrotad - och i stället har klubben valt den strategi man nu presenterat.

– Det här är i stället för aktien. Vi tänkte att det skulle vara bättre med föreningsbiten och då kör vi med halsduken i stället. Men det GIF-hjärta som finns så känns det här rätt, jag tror att det blir bättre.

Totalt behöver klubben alltså få in 12,4 miljoner kronor inklusive spelarförsäljningarna, om den prognos man gjort är rätt.

Klubbchefen Henrik Lindgren säger att anledningen till att föreningen hamnat i det läge man befinner sig i är på grund av att styrelsen har misslyckats med sitt budgetarbete.

– De som jobbar på marknad gör så gott de kan och vi visar en ökning jämfört med i fjol på marknadsintäkter. Men det var en kraftig övertro i budget, säger han.

Om man ser till kostnadsbiten och lönerna, är de rimliga i Allsvenskan med tanke på att ingen klubb går plus på driften?

– Det är en svår fråga att svara på, men jag kan tycka att oavsett om man går plus eller inte i driften och om man inte ska budgetera med spelarförsäljningar så är det en del av affären. Det vi vill göra i fortsättningen är att kanske inte stoppa in spelarförsäljningar i budget utan när man väl sålt stoppa in det i intäkten när budgeten är klar istället.

Många är förvånade över att spelartruppen åker till Uppsala dagen innan en bortamatch till exempel, ska ni strama åt det?

– Sporten fick en påse pengar i början på året som man ska förhålla sig till sedan gör de en prioritering. Sedan upp till mig och övrig klubbledning och säga hur stor den pengapåsen är.

Både Peter Nyh och Andreas Lindman har båda nyligen slutat i GIF Sundsvall. I ett första läge ersätts de inte i föreningen.

– Vi kommer nog få dela på den bördan allihop. Man kommer nog få sälja oavsett om man är marknadschef eller klubbchef. Vi kommer att få göra åtgärder. Vi kommer ha ett bolag som hjälper oss och vi kommer ta in andra som jobbar som rena provisionssäljare. Så vi kommer fortfarande ha nytt folk som hjälper oss att sälja men vi kommer inte kunna anställa, säger Henrik Lindgren.

Lyckas man inte få in de 12,4 miljoner kronor som behövs det här året är Hans Selling tydlig med vad som sker.

– Om vi inte lyckas ta in de här pengarna, då är det slut, så enkelt är det. Därför är det viktigt att vara tydlig och ärlig. Men jag känner att det finns ett stort stöd där ute, säger han.

– Det är riktig kris just nu. Vi ser till att vi betalar skatter och avgifter och löner och det gör vi. Men om 14 dagar har vi en brist på över två miljoner kronor som vi måste hantera. Men jag känner mig optimistisk och tror att det ska lösa sig.

Du har haft flera tunga uppdrag – är det här det värsta du har varit med om?

– Mitthem var i ett besvärlig läge, men det här är värre för vår balansräkning är helt tömd och omvärlden tror att ekonomin är i balans och det är den inte. Ekonomin är riktig katastrof, säger Hans Selling.

Nu har föreningen lagt en treårsplan för att vända på läget, förutsatt att GIF genererar ett nollresultat 2019. Det första året, vilket är 2019, går föreningen enligt prognosen med en förlust på 7,4 miljoner kronor. År två prognostiseras ett plusresultat på 0,6 miljoner kronor och år tre ska man nå ett plusresultat på 5,7 miljoner kronor.