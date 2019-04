Höga toppar och djupa dalar – så betygsätts GIF-spelarna efter krysset på Olympia

Matchen

Helsingborgs IF–GIF Sundsvall 1–1 (0–0)

Målen: 0–1 (74) Linus Hallenius, 1–1 (88) David Boysen.

Domare: Patrik Eriksson.

Publik: 6 138.

Statistiken

Avslut: 14–11.

Hörnor: 5-4.

Gula kort: 2–0.

Betygen

William Eskelinen 3

"Var nära, nära att hålla årets första nolla. Svarade för en handfull räddningar av kalibern "helt okej" och var nära, nära att lyckas hålla Helsingborgs slutforcering på rätt sida mållinjen. Ingen nolla – men det blev i alla fall inget insläppt hörnmål".

Jonathan Tamimi 2

"Hade en jobbig första halvlek när Adam Eriksson utmanade gång på gång på gång. Kom inte riktigt till i offensiven, har inte samma flyt som under fjolåret".

Carlos Moros Gracia 3

"Ett kraftpaket i defensiven. Hade det, precis som hela GIF, jobbigt inledningsvis, men med Ciércoles som kompis blev det bra. Visade sin vinnarskalle – och sin frustration när HIF kvitterade".

Alexander Blomqvist 3

"En stabil insats. Behöver vi säga mer än så? Nej."

Pa Konate (ut, 81) 3

"Vänsterbreddaren från Malmö var inspirerad på flera plan under torsdagskvällen. Han fick möta rivalerna från Helsingborg – och på sin 25-årsdag dessutom. Konate gjorde sin bästa tävlingsmatch i GIF-tröjan och stormade fram i sin offensiv flera gånger under andra halvlek. Sånt vill vi se mer av. Linkade av mot slutet."

Maic Sema 3

"Olyckligt bolltapp i situationen som ledde till Helsingborgs kvitteringsmål. Försökte framåt, men åstadkom i ärlighetensnamn inte vidarevärst mycket. Kan mer."

Juanjo Ciércoles (ut, 78) 4

"Kom inte rätt in i matchen när GIF inledde med 4–4–2. Flyttades ned som central mittback relativt tidigt i första halvlek. Då blev Juanjo – men framför allt Giffarna – bättre. En jätte."

David Batanero (ut, 86) 4

"Ingen blandar Himalayahöga toppar med grävskopsdjupa gropar som David Batanero. Han slår oss med häpnad med sina passningar, vi slår knut på oss själva när vi ska förklara hans defensiva kvaliteter."

Oliver Berg 2

"Kämpade och slet och hjälpte till rejält när han flyttades in som central mittfältare. Tappar bollen för alldeles för ofta, men många gånger räddas Berg av att få en frispark med sig i stället".

Linus Hallenius 4

"Utbuad av sin gamla hemmapublik, men sånt skakar GIF-kaptenen bara av sig. Ständigt på hugget, hade minst tre giftiga lägen i första där han var offside med liten marginal. Spelade fram Wilson till två finfina lägen, satte GIF-målet efter en magisk kombinationskorrelation med Batanero."

Peter Wilson 3

"Tappar bollen, är slarvig i passningsspelet – men det händer ändå grejer kring Peter Wilson. Extremt nära att näta två gånger om i andra halvlek. Har ett driv och en riktning framåt som GIF har nytta av".

Övriga: Eric Björkander (in, 78), David Myrestam (in, 81) och Tobias Eriksson (in, 86) spelade för lite för att betygsättas. Lloyd Saxton (mv), Pol Moreno, David Haro och Paya Pichkah spelade inte alls.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Bäst på planen

Kalle Joelsson, Helsingborg. "Ungtuppen stod sysslolös under stora delar av matchen, men när det brände till var Helsingborgskeepern sylvass. Gjorde ett par fantomräddningar när Peter Wilson kunde och borde ha gjort 1–0 och var riktigt, riktigt nära att stoppa den framstormande Hallenius. En stark match av den nyblivne 21-åringen".

Nästa match

Måndag 29 april (19.00): GIF Sundsvall–Falkenbergs FF.