Hon har ansvaret för GIF Sundsvall-spelarnas kroppar: "Vi vill bygga en klubbkultur i sättet man ser på fysträning"

Egentligen började hennes bana som fysioterapeut på behandlingsbänken. Då som patient. Nu är det i stället hon som behandlar.

– Jag gjorde illa vänsterknät i unga år. Men det är det högra som gjorde att jag slutade spela. Jag har inget bakre korsband, men spelade ändå med det på elitnivå i fyra år. Jag fick en ny smäll sedan och kom inte tillbaka helt, säger Sandra Sandberg, 26.

Hon hade ett förstadium till artros och kroppen tog beslutet åt henne.

– Det kan man ha när man är 50–60. Inte innan 25. Det kändes tufft att sluta, jag kände att jag hade några år kvar. Det tog tid, men jag insåg att om jag vill ha ett bra liv kan jag inte spela fotboll. Det ger för mycket skada.

Men hon hittade ett sätt att fortsätta vara idrotten nära.

Både hon och sambon Carl Bergseije – som spelade i GIF Sundsvall och Selånger, men stoppades upp av fyra korsbandsskador – hade blivit experter på rehabilitering vid den tiden. Redan innan hon la av som elitsatsande hade hon påbörjat fysioterapeutstudier i Umeå. Praktiken blev på Ryggkliniken, med Giffarnas tidigare naprapat P-A Forsberg (mer känd som "Strumpan") som chef, och naprapaten Ida Sillman som kollega. Därifrån har vägen till GIF Sundsvall – via U19-laget till a-laget i mitten av förra säsongen – inte varit lång.

Sandra Sandberg är i dag fysioterapeut på visitkortet.

– I matchprogrammet stod det någon gång att jag var fystränare och någon gång stod det naprapat. Men min titel är legitimerad fysioterapeut, säger hon.

Men hon kan nästan tillgodoräkna sig några fler titlar än den på visitkortet. Hon är mer en slags fysisk koordinator, som utför tester, lägger upp program, rådgör med specialister utifrån och har koll på skaderehabilitering och förebyggande träning.

Ingen har bättre koll på GIF-spelarnas fysik än hon har.

När det kommer till fysträning har det varit en stor fråga i svensk fotboll de senare åren. En trend i den moderna fotbollen är taktisk periodisering, där kroppen inte belastas lika hårt i fysträning, för att i stället kunna utföra själva fotbollsträningen mer hundraprocentigt.

I en krock med det synsättet bröt fystränaren Joakim Svedberg med GIF Sundsvall 2017. Laget hade haft problem med skador och hans bestämda teori var att det berodde på att fysträningen var för lätt, efter Joel Cedergrens inrådan till att träna just så.

Sandra Sandberg vill inte lägga sig i den konflikt som uppstod, men berättar att det i dag är ett konstant sökande efter balans mellan de två delarna.

När hon kom in efter Patric Norström, som en kort tid haft ansvaret, hade det uppstått en lucka där ingen riktigt hade koll eller ansvar för fysikdelen.

– Vi var tvungna att ta tag i det. Hur är organisationen? Vem gör vad? Rollen som sjukgymnast är att behandla spelare innan eller efter träningen och behandla dem vid skada och rehabilitering. Men helst ska ju grabbarna vara på planen. Inte hos mig. Så mycket handlar nu om förebyggande träning, säger Sandberg.

Även om hon inte är fystränare, så blev det en extra rock att ta på sig.

– Vi försöker jobba in mer fys i tänket. I fjol var det egentligen inte det alls. Fotbollsträning ska absolut ha utrymme, men vi måste också ha utrymme för att spelarna ska hålla sig friska och inte på behandlingsbänken. För då kan de inte spela fotboll i alla fall. Sedan önskar ledarna alltid mer tid till sin grej, och vi till vår. Så är det på alla arbetsplatser. Vi vill hitta en balans. Det fungerar inte som när jag spelade fotboll, att när det var fys, då var fokus lite hårdraget att döda dig som spelare. Ska du klara en veckas tuff fotbollsträning kan du inte ta död på kroppen. Samtidigt måste man utsätta muskler, senor och leder för hård belastning. Annars blir man skadad, säger hon.

När hon kom in gällde det först att lokalisera vad de olika spelarna låg på för nivå.

– Vissa har ju hjälp via sina agenter, som erbjuder exempelvis en viss personlig tränare. Det var lite hattigt i GIF:s regi, när det blev en lucka efter att Patric försvann fram tills jag kom in. Jag fick lägga mycket vikt vid att samla ihop grabbarna och samtidigt jobba upp relationen med de tränare som de själva körde med.

Är det besvärligt med flera olika personer som har hand om spelarnas kroppar så?

– Både ja och nej. I dag går all kontakt via mig, men ta Chidi Omeje till exempel, som jobbade mycket med Simon Bakkioui i Halmstad. De hade redan startat upp en rehab för hans knäskada och hade ett upparbetat förtroende. Klart de ska fortsätta. Men då måste jag sätta mig in i den relation. Nu, om de behöver en andra åsikt utifrån om saker, så är jag koordinatorn. Jag fortsätter jobba på att bygga det kontaktnätet och det är jätteviktigt.

Inför uppehållet satte hon och naprapaten Ida Sillman ihop individuella program till spelarna, så att gruppen skulle återvända i ungefär likvärdigt fysiskt skick.

– De skulle vara lediga i åtta veckor och då kunde vi inte bara släppa dem. Vissa kommer komma tillbaka väldigt väl förberedda och har tagit tag i det själv, medan andra kanske tar det som en semester. Det blir för stora skillnader på en som haft semester i åtta veckor och en som tränat i åtta. På vilken nivå ska vi då kunna träna?

GIF Sundsvall bedriver i dag ingen traditionell fysträning, utan den delen hamnar till stor del på eget ansvar.

Det som hon märker när GIF Sundsvall som förening inte lägger samma vikt vid fysträningen, är att spelarna av egen drivkraft ökar fokus på det. Hon får många frågor och många av spelarna fördjupar sig och tränar på egen hand.

Hon tror att man kan dra nytta av det, och bygga en kultur av stort eget ansvar i GIF Sundsvall.

– Det egna ansvaret kommer efter träningen, att ta hand om kroppen. Vi vill bygga en GIF-kultur där man innan träningen kör prehab och efteråt ska man kunna stanna och jobba igenom kroppen. Många har familj och mycket annat så klart, men kroppen är det verktyg man har och den måste man ta hand om för att slippa vara i behandlingsrummet.

Om hon får önska sig, så skulle hon trots allt vilja skjuta till en fystränare till medicinteamet. Men det är förstås en resursfråga för klubben.

– Det är en viss skillnad. Jag och Ida Sillman skulle inte kalla oss fystränare för GIF, men vi har ändå ansvar för den fysiska delen. Skillnaden blir att vi kan kolla på svagheter och styrkor, och försöker lägga upp det så att spelarna blir så skadefria som möjligt. Men en fystränare har mer djupgående information och kunskap, och kan till exempel jobba med en spelares snabbhet, eller att göra ett visst träningsupplägg med utveckling i fokus. Inte bara skadeförebyggande. Skulle man ha en fystränare och en sjukgymnast där båda är insatta i idrottsvärlden skulle man nog kunna mötas ganska bra, men också bolla idéer.

Fotbollsträningen pågår 1,5–2 timmar om dagen. Det finns gott om tid vid sidan om den.

Som resurserna ser ut i klubben i dag, kan Sandra Sandberg och kompani uppmuntra spelarna till att ta vara på den tiden.

– Man får så ett frö hos dem och jobba efter det. I vårt lag har vi många olika kulturer och många som gör på olika sätt. Den biten ska vi få ihop, till en fungerande GIF-kultur.