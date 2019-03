Hyllade GIF-tränaren öppnar sig – berättar om sorgen efter sin pappas bortgång: "Önskar att jag hade sörjt mer"

Klockan är 17.30 och arbetsdagen är slut för de flesta.

Men när slutar arbetsdagen egentligen för en fotbollstränare? Svaret är flytande. Och det närmaste man kan komma är väl att man egentligen aldrig blir klar. Men det måste finnas plats för ett liv utanför fotbollen också. Det är en balans Joel Cedergren har kämpat med under åren.

– Utmaningen är att jag inte har någon arbetsbeskrivning och det betyder att jag inte har några arbetstider. Det är svårt, särskilt när man kommer från att vara spelare och bara tar hand om sig själv till att gå in i det här. Nu har jag varit tränare i rätt många år så jag har kommit in i det. Men det är inte enkelt att sätta ramar för sig själv och jag tränar på det och vill bli bättre. När jag kommer hem kommer jag tänka lite på fotboll under kvällen, men det är inte så att det upptar hela min sinnesvärld, utan det kan vara något enstaka samtal eller så som dyker upp.

Är du en strukturerad person?

– Jag har bättre struktur nu än jag hade tidigare. Jag är en impulsiv person som gärna går på ett infall och det blir både en styrka och en svaghet. Det är en styrka att jag tar mig vidare inom det området och blir bättre, men en svaghet för att jag kan tappa perspektivet.

Ge ett exempel på det?

– Det kan till exempel vara att jag känner att jag måste lösa något, till exempel kring inkast eller så, och då kan det ta lång tid. Men var det verkligen det viktigaste just då?

– Jag gör en lista varje vecka och varje dag med vad jag måste göra och vad som är viktigast, men min passion och min nyfikenhet kan spela mig ett spratt ibland.

Men lite struktur måste det finnas – för Joel Cedergren har många bollar på sitt bord. Han tränar inte bara A-laget, utan är drivande i arbetet kring hur organisationen ska se ut och dessutom har han tagit samarbetet med Ekkono method ner till ungdomssidan.

– Jag vill göra något mer än att bara göra det bra med A-laget, men jag kan bara sätta bollar i rullning. Mer än så hinner jag inte, säger han.

I det kollektiva ljuset kan man må bra, där kan människor växa.

Berätta om ditt inflytande över organisationen.

– Jag är med och bestämmer vilka tjänster vi ska tillsätta och är starkt drivande i vilka val vi gör och vilka personer som ska in. Det viktigaste med de beslut vi tar är att vi tänker långsiktigt. En styrka hos mig är att jag inte är här för att suga det bästa ur Giffarna, göra något bra och sedan sticka till nästa jobb. Hade jag tänkt kortsiktigt hade det kanske varit bättre för mig att ta in en ännu bättre spelare och välja bort Micke Bengtsson som scout till exempel, men han är otroligt viktig för organisationen.

– Den dag jag försvinner har jag byggt något så att nästa tränare får en bra start. Eller jag och jag ... men jag har varit mycket drivande i det i alla fall.

På hemmaplan beskriver Joel Cedergren sig som en enkel person som tillbringar mycket tid med sina två barn.

– Jag tycker om att vara med min familj, mina barn. Det tar en del tid med dem, med träningar, läxor och att umgås med dem. Sedan försöker jag träna en del, mest löpning och en del yoga, och vara med vänner – men det blir för för lite av det och det vill jag bli bättre på.

Att familjen är väldigt viktig för honom märks tydligt. Sina barn, sin mamma och fyra syskon.

Tre av syskonen bor i Stockholm och kanske hinner han träffa dem när GIF åker söderut för att möta Djurgården i premiären.

Du har pratat mycket om att spelarna måste må bra utanför planen för att kunna prestera på planen. Det gäller väl dig också? Hur mår du?

– Absolut, jag är inget undantag. Jag har haft lite ont i ryggen en vecka, men förutom det mår jag mår bra.

– Det är spännande och utmanande tider nu. Det är en ny situation för GIF Sundsvall, dels med förväntningarna på oss och dels på grund av att vi presterade väldigt bra förra året, men inte riktigt har varit lika bra hittills. Nu gäller det att få ihop det och det är ett svårt jobb, men ofta väldigt roligt också.

Men allt har inte alltid varit så enkelt för Joel Cedergren. Hans pappa, som hade varit en viktig del i hans liv, gick bort för fyra år sedan. En bortgång som tog hårt på honom.

– Jag saknar honom väldigt mycket. Det jag har fått av honom är lättsamheten och glädjen, men också den seriösa sidan – att jobba hårt, att bry sig om det kollektiva och vilja att alla ska ha det bra. Jag har också fått närheten till skrattet. Han gick ofta runt och visslade och sjöng och det har jag fått en släng av. Men sen kan seriositeten bli för stor för mig ibland, så att jag missar skrattet.

Hans föräldrars sätt att leva påverkade också honom i hur han i dag är som ledare och människa, och hur han ser på människorna runt sig.

– Jag föddes på 70-talet i en miljö där folket stred för rättvisa och jämlikhet och där vänstervågen var kraftfull och stark. Särskilt min pappa, men även mamma, var åt det hållet. Pappa var rätt drivande och politiskt aktiv och de värderingarna har präglat mig mycket. Att man ska bry sig om varandra, att det är vi tillsammans som gör någonting. I det kollektiva ljuset kan man må bra, där kan människor växa.

Det är omöjligt att ta miste på hur mycket hans pappa har betytt för Joel och han får en speciell blick när han berättar om honom.

– Han var en fantastisk lyssnare och jobbade som familjeterapeut, socialarbetare och med ett kollektiv. Han tog hand om människor som hade det svårt i livet. Jag har fått med mig egenskapen att bry mig om andra människor och allas lika värde och att vara nyfiken på de runt mig.

Pappa gick bort för fyra år sedan och jag saknar honom väldigt mycket.

Hur hanterade du hans bortgång?

– Det var tufft. Men när jag har det tufft själv så tänker jag att det inte ska påverka mina spelare, så jag försöker att inte visa dem någonting för jag vill absolut hjälpa dem på det bästa sätt jag kan. Jag tror att jag stängde det ute väldigt mycket.

Kommer det inte ikapp en då?

– Jo, och det tycker jag att det gjorde. Jag tror inte att jag hanterade det på bästa sätt. Jag önskar att jag hade varit mer i den stunden och sörjde mer.

Hans mamma är fortfarande i livet och de kommer ännu närmare varandra nu, då de kommer flytta ihop.

– Min mamma är 86 år och vi flyttar till ett lite mindre hus tillsammans. Det blir speciellt i livet och det var inte det jag tänkte när jag flyttade hemifrån, men jag tror att det kommer att bli väldigt bra. Vi flyttar in den här veckan och jag har så mycket som jag ska göra, så det blir intensivt. Vi får plocka in grejerna och städa i juni, säger han och skrattar.

Utöver familjen, är det någon speciell person som har varit extra viktig för dig?

– Samarbetet med Ekkono method tycker jag har varit väldigt starkt och det förändrade mitt sätt att se på fotboll. Men sedan har alla runt omkring mig som jag har jobbat med varit viktiga. Ferran, Frasse ...

Den dag jag försvinner har jag byggt något så att nästa tränare får en bra start.

Har du mycket kontakt med tidigare kollegor, som Roger Franzén?

– Det har varit lite och jag har dåligt samvete över det faktiskt. Jag borde ha kunnat kontakta honom mera, för jag tycker bra om honom och han är en väldigt bra person som gjorde ett bra jobb för Giffarna. Men det handlar inte om Roger, utan om att jag är dålig på att hålla kontakten generellt. Jag blir lätt uppslukad av det jag har framför mig. Jag har faktiskt skrivit upp inför det här året att jag vill bli bättre på att ta kontakt med mina vänner och släktingar.

Men nu ligger fokus på premiären som bara är ett par dagar bort.

I fjol vid den här tiden slog GIF i underläge och hade inget att förlora. Nu är läget annorlunda.

– Förra året var det häftigaste jag har varit med om. Vi gjorde det så bra tillsammans och hade möjligheten att glädja så många människor. Jag vet inte hur många jobb man har chansen att göra det i. Jag önskar att jag hade tagit mig lite tid att njuta av det vi gjorde, för det var speciellt. Men nu hoppas vi att vi ska kunna göra något lika bra, om inte ännu bättre, i år.

Personligen ser han en stor utveckling av sitt sätt att vara och agera som tränare under de senaste åren.

– Jag vet vad jag har gjort och inte gjort och det finns så otroligt mycket mer att lära. Men det är otrolig skillnad nu jämfört med för tio år sedan. Det är kul när man pratar om det , för då märker jag hur långt jag har kommit och hur mycket jag har utvecklats, säger han.