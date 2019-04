Kan starta igen efter oväntade succén – här är allt du behöver veta inför GIF–Malmö: "Har bästa spelarna i landet"

GIF Sundsvall–Malmö FF, omgång 2 av Allsvenskan, matchstart 16.00 på NP3 Arena.

Läget i laget

Chidi Omeje är fortsatt skadad och det går långsamt framåt. Pa Konate är tveksam i ett "dag till dag"-läge, med samma överbelastningsskada som fick honom att missa premiären.

Tränarsnack

– Jag tycker vi gjorde det bra totalt sett senast mot Djurgården. Inledningen var inte så bra, men andra halvlek var bättre. Det var lite ojämnt, men totalt sett var vi värda en poäng, säger Joel Cedergren.

– Djurgården och Malmö har lite annorlunda positioner men bygger spelet ganska likt med fyra spelare lite lägre i banan och skjuter upp spelare på varje kant och resten av spelarna centralt i planen skulle man kunna beskriva det som.

– Malmö har de bästa spelarna i landet. Det är faktiskt så. Inget lag är så starkt som dem totalt sett.

– Vi hoppas att ingen (utöver Chidi Omeje) ska vara otillgänglig. Det är osäkert med Pa Konate fortfarande. David Myrestam gjorde det bra i hans ställe. För mig var det imponerande att han kunde spela så utan att ha spelat på försäsongen.

Så spelar GIF

(4–2–3–1, preliminärt)

William Eskelinen – Jonathan Tamimi, Carlos Gracia, Alexander Blomqvist, David Myrestam – Juanjo Ciércoles, David Batanero – Maic Sema, Oliver Berg, Omar Eddahi – Linus Hallenius.

Avbytare: Lloyd Saxton, Pol Moreno, Tobias Eriksson, Paya Pichkah, David Haro, Peter Wilson, Eric Björkander.

Notera att...

... GIF Sundsvall vände 2–0 till 2–2 i premiären och fick med sig en poäng. Malmö kryssade också, 1–1 mot Häcken.

... Malmö saknade Franz Brorsson i premiären, som var borta med en ljumskskada. Lasse Nielsen klev av i matchen med en knäskada.

... I Malmö spelar ett par GIF-bekanta spelare – Romain Gall och Eric Larsson. I GIF finns också ett par Malmö-bekanta namn – Alexander Blomqvist och Pa Konate. Den sistnämnde kan dock missa matchen.

... Malmös kraftfulle anfallare Carlos Strandberg lånades ut till Örebro på transferfönstrets sista dag.

... Malmös trupp värderas enligt Transfermarkt till 18,5 miljoner euro. GIF Sundsvalls värderas till 8,8 miljoner euro.

Så följer du matchen

Via vår liverapportering på st.nu, på plats på NP3 Arena, eller via C Mores kanaler.