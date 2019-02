Kolla in Bataneros drömmål i GIF-återkomsten – beskedet efteråt: "Kan förvänta er mer"

GIF Sundsvalls hyllade spelfördelare David Batanero hade ännu inte spelat några träningsmatcher på grund av personliga skäl.

Men mot Gefle spelade han från start och i ytterligare 59 minuter. Minuter som han avrundade med att visa att Batanero-klassen håller i sig från förra året.

31-åringen fick bollen vid mittplan, tittade upp, siktade, och drog iväg en bredsida – högt över målvakten Jake McGuire och i mål.

– Målet. Det är fantastiskt. Han hade flera passningar som gick igenom som hade väldigt hög kvalitet. Vi vet ju att han är riktigt bra i Allsvenskan, men han är också en bit ifrån att vara i form. Han är inte riktigt i bra skick än, säger Joel Cedergren.

Batanero var glad över att vara tillbaka.

– Det kändes väldigt bra. Jag var exalterad över att spela igen, säger han.

Men insatsen var han inte helt nöjd med.

På frågan om formen, svarar han kort och gott på spanska, med en stor suck:

– Fatal.

Med andra ord: Bedrövlig.

Och orsaken till det är den knäskada som störde honom under säsongsslutet.

– Jag kommer från två månader där jag inte har kunnat träna på grund av det. Ni kan förvänta er mer från mig.

Inget formbesked från Batanero alltså. Men fortfarande med stunder av briljans.

Matchen

GIF Sundsvall–Gefle IF 2–1 (0–0)

Mål: 1–0 (47) Albin Palmlöf, 2–0 (58) David Batanero, 2–1 (74) Julio Fernandes.

Så spelade GIF Sundsvall:

William Eskelinen – Carlos Gracia, Alexander Blomqvist (ut, 86), Eric Björkander (ut, 59) – Jonathan Tamimi (ut, 78), Tobias Eriksson (ut, 78), David Batanero (ut, 59), Jonathan Morsay – David Haro, Albin Palmlöf, Oliver Berg.

Avbytare: Paya Pichkah (in 59), Pol Moreno (in, 59), Kim Skoglund (in, 78), Albin Ekström (in, 78) Theodor Stenshagen (in, 86), Lloyd Saxton (mv), Mannan Khalil.