Nikula om överenskommelsen med NP3: "En bra affär för GIF Sundsvall"

Sporten berättade i slutet av november om GIF Sundsvalls starka ekonomiska vändning under säsongen 2018.

Från att ha backat nästan sju miljoner kronor, till att räkna med att sätta punkt för det här räkenskapsåret med ett positivt eget kapital.

Då berättade Johan Nikula att klubben gjort "några större affärer" som vänt det ekonomiska läget.

– Vi har gjort några större affärer under året som jag inte kan gå in på. Sedan sålde vi Gall och Arenanamnet kom på plats, och det gav också pengar in till föreningen, sa han då.

På måndagen kunde ST berätta att klubben sålt konstgräsplanen i Nacksta till fastighetsbolaget NP3.

En affär som innebär att NP3 äger planen och GIF Sundsvall istället får återhyra den till en marknadsmässig hyra.

– Det stämmer. Jag har läst vad vd:n Andreas Nelvig har sagt till media, och det är precis så. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Vi satte oss ner och tittade om vi kunde göra någonting och på den vägen är det, säger han och fortsätter:

– Det var en försvarbar affär för NP3 och en bra affär för GIF Sundsvall.

Exakt vilken ekonomisk vinning GIF Sundsvall får vill Johan Nikula inte gå in på, men säger att det i alla fall handlar om miljonbelopp.

Den här affären är med andra ord huvudanledningen till att ni lyckats vända den ekonomiska situationen i år?

– Japp.

Tidigare har GIF Sundsvall behövt förlita sig på att spelare ska säljas för att hålla ekonomin i kontroll.

– Det här är ju prestationsneutralt, så det känns bra, säger han.