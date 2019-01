Nikula om varför han väljer att lämna GIF Sundsvall – och nya uppdraget: "Annars hade jag känt att jag borde stanna"

Johan Nikula har upplevt höga toppar och djupa dalar under sin tid som ordförande i GIF Sundsvall. Efter fem år väljer han nu att inte ställa upp för omval vid klubbens årsmöte i mars. Ett beslut som har smugit sig på och som började gro redan under förra året, men som blev definitivt under slutet av 2018.

– Det avgörande var när vi fick till affären med NP3 och Camp Mitthem. Hade den inte gått i lås hade jag kanske känt att jag borde ha stannat kvar och kämpat vidare med det egna kapitalet, säger han och fortsätter:

– Men det kan vara bra med en ny kraft som kommer in med lite energi och nya idéer.

Han beskriver jobbet som ordförande som "rätt så slitigt", men att han har många roliga stunder att blicka tillbaka på.

– Jag kommer att sakna det. Att få ha de roliga mötena kring sporten exempelvis. Vi hade sportkommittémöte i går kväll och jag tänkte "vad i helsike har jag gjort egentligen?", säger han.

Vilka är de bästa minnena under de fem åren?

– Jag är väldigt nöjd med hur sporten har utvecklats, att vi med små medel har lyckats hjälpa Urban och Joel att varje år ta några steg i rätt utvecklingsriktning. Och att jag höll emot när drevet mot Joel Cedergren gick och att jag aldrig tvivlade på mitt förtroende för honom. Han är en väldigt duktig tränare och aldrig nöjd.

Han fortsätter:

– Sedan är jag nöjd och stolt över att vi har hankat oss fram ekonomiskt och klarat oss från år till år. Vi har gjort tre stora affärer under mina år. Den första var när vi sålde fastigheterna, den andra när Norrlands Invest avvecklades vilket var en bra affär för GIF Sundsvall och nu senast affären med Mitthem och NP3.

Han lyfter även fram föreningens utveckling på ungdomssidan som något han tar med sig från sin tid som ordförande.

– Vi har fått en konstgräsplan på plats i Nacksta och vi har startat SCA-akademin för att nämna något.

Har du något du ångrar, något du önskar att du hade skött på något annat sätt?

– Det är framför allt att jag har varit lite för transparent, eller för stor i käften, några gånger. Som till exempel kring Emil Forsberg i fjol. Men jag har säkert gjort massor med dumheter så klart.

– Jag är missnöjd med att vi inte har lyckats öka marknadsintäkterna under den här tiden. Det har hänt en del, men på tok för lite. Och det kanske kan vara lite styrande för den nya profilen på nästa ordförande, att det är något man behöver jobba extra hårt med.

Johan Nikula har meddelat styrelsen, valberedningen, kanslipersonalen, huvudtränaren Joel Cedergren och några till i föreningen om sitt beslut att kliva av som ordförande.

– De tycker att det är tråkigt, men förstår naturligtvis.

Och han säger att det kommer att det kommer bli känslosamt när han avgår på årsmötet under våren.

– Jag tror inte att jag kommer att gråta, men nog kommer rösten att stocka sig i separationsångest, säger han.

Så vad väntar i framtiden för Johan Nikula?

Ja, han verkar inte bli sysslolös i alla fall.

– Jag har engagerat mig politiskt och sitter i kommunfullmäktige och i socialnämnden. Och förutom att jag sitter vice ordförande i Svenska Kommunförsäkring har jag dessutom blivit nominerad som ordförande i SKIFU och då kan man också tycka att det kan bli lite jäv om jag skulle vara kvar i GIF Sundsvall eftersom SKIFU och Stadsbacken är sponsorer.

Förutom sina åtaganden på olika håll har Johan Nikula även ett personligt mål. Han ska ta hand om sig själv mer.

– Jag vill börja sköta mig lite bättre och träna mer, det har inte riktigt funnits tid till det tidigare. Och sist men inte minst, hinna träffa mina barnbarn mycket mer, säger han.