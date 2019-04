Premiär för GIF-poddens lista – med oväntade genombrottet, Cedergrens nya dimension och supertrion

För fulla motiveringar, resonemang och anekdoter släpps GIF-podden #88 på lördag morgon – du hittar den i Acast, Itunes, Spotify, eller på GIF-poddens hemsida.

Oliver Berg

Som gått från anonym i höstas till att hitta rätt nu.

Lukas: "Vi tyckte inte att man hittade någon plats för honom under hösten och det fanns redan många bra på hans positioner, men nu när de har en bantad trupp fyller han en alldeles utmärkt roll. Det kan hända att Giffarna var ett transferfönster före i tanken, och tog chansen att värva honom redan när Dalkurd reade ut spelare."

Oskar: "Vi var fundersamma kring hur de skulle använda honom. Man blev inte mer övertygad under hösten och hade inte stora förväntningar inför årets säsong. Efter försäsongen har uppfattningen ändrats och vi sa tidigare att vi tyckte att han står för något annat jämfört med de andra offensiva mittfältarna, med sina löpningar. Har bidragit till att GIF kan spela ett annat system och han står för något eget i den rollen."

Matchcoachen Joel

Som tidigare fått kritik för matchcoachningen – men nu levererar drag efter drag.

Oskar: "Det har bara gått två matcher men det känns som en klar skillnad. Det är taktiska korrigeringar på ett annat sätt än vi varit vana vid, det blir intressant att följa fortsättningen."

"Jag är också lite nyfiken på vad Andreas Pettersson har för del i det hela. Han har fått mycket cred för sitt taktiska öga. I premiären justerade de tidigt och fick väldigt bra effekt, och även mot Malmö gjorde de förändringar."

Lukas: "Joel har annars fått kritik för att han bytt in typ en Kim Skoglund eller Erik Granat i 87:e minuten. Här kanske han håller på att verkligen utvecklas av personerna han har runt sig.

"Sedan kan det ju också vara så att han hela tiden varit en lika bra matchcoach men inte haft spelarmaterialet. Nu finns det flera kompetenta spelare på bänken och dessutom med olika egenskaper att använda."

David Myrestam

Som gick från skadebänken till felfri startspelare på nolltid.

Oskar: "Inför säsongen var vi lite oroliga. Konate har kommit in och det är tuff konkurrens på mittbacksplatserna samtidigt som Myrestam varit skadad. Helt plötsligt kliver en matchotränad Myrestam rakt in i startelvan. Mot Kalmar borta förrförra säsongen kom han in efter skada och hade det väldigt tufft, nu har han verkligen levererat."

Lukas: "Jag pratade med honom nyligen och han hade mycket riktigt Kalmarmatchen i minnet. Nu när han fick chansen ville han inte säga nej men var lite orolig. Klok av ålder och rutin bestämde han sig för att verkligen att anpassa sitt spel och göra det enkelt. Det blev en succé."

Poängspelarna

Startelvans offensiva trio med Eddahri, Hallenius och Sema gör redan poäng.

Oskar: "Linus Hallenius är mest igång av dem alla. Han sa själv efter Malmömatchen att han kollat statistik och att han bara gjorde mål i elva av 30 omgångar ifjol, dessutom tog han inte straffarna då. Jag tror inte han tvekat på sin kapacitet men som anfallare tror jag det betyder jättemycket att göra mål tidigt. Han är så här bra nu, han är på riktigt.

Lukas: "De andra vi förväntar oss poäng av, som också är igång, är Maic Sema och Omar Eddahri. Eddahri gjorde en fin gest i att snarare än revanschlusta efter att ha tvålat dit sina gamla tränare från Sirius och sitt gamla lag Djurgården, ville han framhäva tacksamheten mot Joel och de andra tränarna efter premiären. Sema fick en del smällar i Malmömatchen. När jag pratade med fysion Sandra Sandberg sa hon att "Det är så när man är för snabb". Han är het nu.

Carlos Moros Gracia

Som gjuter sig en plats i tuff mittbackskonkurrens.

Oskar: "Alltid bra. Jag känner att han är mest given av mittbackarna den här säsongen. En bra fotbollsspelare på många sätt men jag tycker också det är häftigt kan komma som utländsk spelare till Sundsvall och så snabbt växa ut till en centralfigur och ledargestalt. Det säger något om personligheten. Om man tänker kring försäljningar och ekonomi är det en spelare jag ser potential i att Giffarna skulle kunna sälja, men han har också ett utgående kontrakt.

Lukas: "Diskussionerna där är något Giffarna får gasa på med. Han och Eskelinen måste vara prioriterade och det är något de borde kunna lösa innan sommaren."