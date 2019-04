Siffrorna som bevisar GIF Sundsvalls succésäsong – betalade minst för poängen: "Något vi ska vara stolta över"

Det är revisions och rådgivningsföretaget EY som tagit fram statistik till rapporten "Hur mår svensk elitfotboll?" där man jämför ekonomi med sportslig prestation.

I kategorin lönekostnad per poäng under 2018 är GIF Sundsvall bäst i hela Allsvenskan. I lönekostnader räknas samtliga anställda i klubbarna in, inte bara spelare och ledare.

Malmö FF, IFK Göteborg och Elfsborg var tre av lagen med högst lönekostnad per vunnen poäng i fjol.

Det lag som lyckades allra bäst under 2018 och betalade minst per vunnen poäng var GIF Sundsvall följt av Örebro och Sirius.

GIF betalade 664 000 kronor per vunnen poäng under säsongen och hade den tredje lägsta lönekostnaden i serien.

– En fin första placering och vi ska vara stolta och glada över att vi använder pengarna på bästa sätt. Med ännu bättre ekonomiska förutsättningar skulle möjligheterna bli stora att vi kan placera oss ännu bättre, säger GIF Sundsvalls sportchef Urban Hagblom.

I en annan statistik har EY tittat på lönekostnad jämfört med den genomsnittliga placeringen under de senaste två åren.

Även där "överpresterar" GIF tillsammans med klubbar som Östersunds FK, IFK Norrköping, Sirius och Örebro. De betalar alla mindre i löner än vad som förväntas med hänsyn till placeringen i Allsvenskan.