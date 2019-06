Skadedrabbade nyckelspelarna kan göra efterlängtad comeback – så ser GIF på nattmatchen: "Svårt att förbereda sig psykiskt"

Matchen

Lördag 29 juni (23.00): GIF Sundsvall–AFC Eskilstuna.

Läget i laget

Oliver Berg (knä), Omar Eddahri (fot), Juan Ciércoles (avstängd) och Pol Moreno (avstängd) missar matchen.

"Eric Björkander gjorde sina första fulla träningar sedan skadan i veckan, så vi får se hur han känner sig innan matchen. Går allt bra ska han kunna vara med i truppen. Annars är det bara Oliver Berg och Omar Eddahri som definitivt missar matchen utöver avstängningarna. Vi får se hur vi ersätter David Haro som har lämnat, men den flytten kände vi var rätt för alla inblanda även om tajmingen var lite oturlig", säger Joel Cedergren.

Så spelar GIF Sundsvall

(preliminär uppställning)

Startelvan: William Eskelinen – Carlos Moros Gracia, Alexander Blomqvist, David Myrestam – Jonathan Tamimi, David Batanero, Tobias Eriksson, Pa Konate – Chidi Omeje, Peter Wilson, Maic Sema

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Teodor Stenshagen, Eric Björkander, Albin Ekström, Paya Pichkah, Albin Palmlöf, Jesper Carström

Tränarsnack

Joel Cedergren, GIF Sundsvall: "AFC Eskilstuna är ett lag som hade ett oerhört starkt försvarsspel i Superettan förra året och det är fortfarande deras stora styrka i år. De fokuserar mycket på försvarsspel och snabba kontringar, så det gäller att vi har koll på det."

Hur har ni ställt om inför den sena matchstarten?

"Vi har rekommenderat spelarna att sova ut ordentligt och ta en siesta på eftermiddagen. Det passar ju extra bra med alla våra spanjorer, så det har nog inte varit några problem. Sedan har vi ju haft senare träningsstart i veckan för att vänja spelarna, så det har nog gjort att de per automatik har vänt lite på dygnet lite också."

Bottenmöte med seriejumbon – vad skulle en vinst betyda?

"Vi startar upp hösten mot ett lag som konkurrerar där nere så det är klart att det hade varit oerhört bra på många sätt att vinna den här matchen."

Spelarsnack

Peter Wilson, GIF Sundsvall: "AFC Eskilstuna har en väldigt stark defensiv och hade hela 18 hållna nollor när de tog sig upp till Allsvenskan i fjol, så de är ett starkt lag. Men vi borde ha stora chanser att vinna den här matchen ändå och det blir väldigt viktigt att starta höstsäsongen på ett bra sätt.

Hur har du förberett dig inför matchstarten?

"Det har varit väldigt annorlunda, jag har fått försöka vänja kroppen vid att stanna uppe länge istället för att gå och lägga mig. Jag känner mig fysiskt förberedd för matchen, men psykiskt vet jag inte om man kan förbereda sig ordentligt för sådant här."

Linus Hallenius har lämnat och du väntas ta över den centrala anfallsrollen, hur ska du såra deras defensiv?

– Jag får försöka bryta mig igenom så gott jag kan och sätta de lägena jag får.

Notera att ...

... Matchstarten klockan 23.00 är den senaste allsvenska starten någonsin.

... Chidi Omeje är skadefri. Han väntas göra sin första allsvenska match på ett år när han ställs mot sitt tidigare lag.

... Eric Björkander, som missat större delen av säsongen med ljumskproblem, gjorde sin första fulla träning på torsdagen och väntas kunna spela igen.

... Båda spanska nyckelspelarna Juanjo Ciércoles och Pol Moreno saknas på grund av tre gula kort. Andra i GIF som ligger i riskzonen är David Myrestam och skadade Oliver Berg som tvingas till vila i nästa match vid ytterligare ett gult kort.

... Två av allsvenskans formsvagaste lag möts. GIF har inte vunnit på de senaste sju matcherna. Seriejumbon AFC å sin sida har bara vunnit en match på hela säsongen, det var i säsongspremiären mot IFK Göteborg.

... GIF-supportrarna kommer hålla i en stor samling vid hamnen vid klockan 21.30, för att sedan marschera tillsammans mot arenan.

... AFC:s nyckelspelare Adi Nalic, som är på lån från Malmö FF, missar matchen på grund av skada.

Så följer du matchen

På plats på NP3 Arena eller via vår vår liverapportering i textform. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Lördag 6 juli (16.00): IFK Göteborg–GIF Sundsvall.