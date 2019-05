Succéinhopp, oroligheter på läktarplats och heta känslor när GIF Sundsvall föll mot Örebro

Matchens tvåmålsskytt. Jake Larsson hittade rätt två gånger om mot GIF Sundsvall. Båda gångerna dök han upp vid William Eskelinens vänstra stolpe. Vid första tillfället var det en retur från Eskelinen som Larsson satte i nät. Andra gången studsade bollen fram till honom efter att Eskelinen och Pa Konate misslyckats med att få undan den efter ett inspel.

Matchens mest omdiskuterade situation. I den 18:e minuten sprintade Carlos Strandberg ifrån Alexander Blomqvist. GIF Sundsvalls mittback rev ned anfallaren precis utanför straffområdet och bortalaget fick frispark. Däremot blev Blomqvist utan varning.

Matchens tråkigaste. Redan innan matchen nåddes vi av uppgifterna om att det varit stökigt på stan mellan de två lagens supportrar. Under matchen fortsatte det och i den andra halvleken tog sig ett antal personer bort mot Örebrosupportrarnas sektion och fansen hetsade mot varandra. Spelet fick avbrytas en kort stund och Örebros lagkapten Nordin Gerzic var ute för att lugna supportrarna. Så otroligt tråkigt och onödigt.

Matchen var förövrigt oväntat het även på planen med flera tuffa dueller och heta känslor.

Matchens inhoppare. David Haro berättade för ST-sporten om sin besvikelse över utebliven speltid under inledningen av Allsvenskan. Mot Örebro fick han komma in i slutet och behövde bara några minuter på sig att hitta rätt. David Myrestam spelade in bollen och Haro satte reduceringen i nät.

GIF Sundsvall–Örebro SK 1–2 (0–0)

Mål: 0–1 (72) Jake Larsson, 0–2 (80) Jake Larsson, 1-2 (86) David Haro Iniesta.

Domare: Patrik Eriksson.

Publik: 3805.