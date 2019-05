Taktiska dragen som kan påverka GIF Sundsvall i mötet med AIK: "De kan ta till ett vapen de haft förut"

Matchen

Fredag 24 maj (19.00): GIF Sundsvall–AIK.

Läget i laget

Oliver Berg (knä), Chidi Omeje (knä), Eric Björkander (ljumske/bål) och Omar Eddahri (fot) kommer inte till spel.

Så spelar GIF

(preliminär uppställning)

Startelvan: William Eskelinen – Carlos Moros Gracia, Alexander Blomqvist, Pol Moreno – Jonathan Tamimi, Juanjo Ciércoles, David Batanero, David Myrestam – Maic Sema, Linus Hallenius, David Haro.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Pa Konate, Teodor Stenshagen, Tobias Eriksson, Paya Pichkah, Albin Palmlöv, Peter Wilson.

Tränarsnack

Joel Cedergren, GIF Sundsvall: "Det finns två vägar AIK kan gå. Antingen tar de till ett vapen de haft förut i sitt försvarsspel att de markerar oss som de gjorde på bortaplan förra året. Eller så spelar de som de gjorde här hemma i fjol med sitt vanliga 5–3–2 och positionsförsvar, vi måste vara förbereda på båda. I försvarsspelet spelar de nog 5–3–2 oavsett, men sedan kan det bli med markering eller inte.

Kommer ni justera något under matchen beroende på hur de väljer att göra?

– Ja, det kommer vi. Korrigeringar i våra positioner och i vad vi söker i spelet.

Spelarsnack

Maic Sema: "Vi möter ett bra lag men vet att vi gjorde en bra match mot dem här på hemmaplan förra året, de är inte omöjliga.

Jag har sett dem spela ett par matcher den här säsongen och det är ett mycket bra lag som hade det lite tufft i början. Nu känns det som de hittat flytet och gjort bra matcher så det är ett lag med självförtroende vi möter.

Om man kollar på oss har vi fyra raka förluster, men jag tycker ändå att matchen mot Norrköping var ett steg upp. Nu gäller det bara att få resultaten med oss och jag tycker kvaliteten finns där. Det gäller att vi är mentalt starka så kommer vi komma tillbaka."

Notera att ...

... AIK besegrade Falkenberg med 2–0 den senaste omgången.

... när lagen möttes på NP3 Arena förra säsongen vann AIK med 1–0 efter ett sent drömmål av Heradi Rashidi i en match där GIF Sundsvall imponerade spelmässigt. När lagen möttes i Stockholm var AIK det bättre laget – men då slutade matchen 0–0.

... Tarik Elyounoussi i AIK leder skytteligan i Allsvenskan med åtta mål. Linus Hallenius är delad tvåa med sina sex fullträffar.

Så följer du matchen

På plats i Sundsvall eller via vår vår liverapportering i textform. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Tisdag 28 maj (19.00): Malmö FF–GIF Sundsvall.