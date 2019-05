Tung hemmaförlust för GIF Sundsvall – flera underkända efter bottennappet mot Örebro

Matchen

GIF Sundsvall–Örebro SK

Målen: 0–1 (71) Jake Larsson, 0–2 (79) Jake Larsson, 1–2 (86) David Haro (David Myrestam).

Domare: Patrik Eriksson.

Publik: 3 805.

Betygen

William Eskelinen 2

"Släpper retur som enkelt kan petas in till gästernas första mål. Sätts inte på särskilt stora prov, men släpper ändå två bollar förbi sig."

Carlos Moros Gracia 2

"Gör ett par rensningar, men går också bort sig vid ett par tillfällen. Spanjoren har tidigare imponerat i GIF-försvaret men har haft det lite tyngre de senaste matcherna. Missar matchen mot Sirius eftersom han drog på sig säsongens tredje gula kort."

Alexander Blomqvist 2

"Örebro lyckades med det GIF ville – att komma förbi motståndarens backlinje. Var dessutom inblandad i en av matchens spelmässigt mest omdiskuterade händelser, då han rev ner Örebros Carlos Strandberg bara centimeter utanför straffområdet. Klarade sig obegripligt undan utan kort."

David Myrestam 3

"Gör inga större misstag, men sticker inte heller ut. Stod däremot för en fin framspelning till Haro när GIF kunde reducera i slutminuterna."

Jonathan Tamimi 3

"Var inte särskilt involverad i spelet under inledningen av matchen och hade det kämpigt på sin kant när han var det."

Juanjo Ciércoles 3

"Den spanska stjärnan har briljerat i GIF och ofta tilldelats höga betyg efter matcherna. Och visst gjorde mittfältaren några läckra prestationer även i den här gången, men stack inte ut på det sätt vi vant oss vid den senaste tiden."

David Batanero 3

"Kom inte upp i sin högsta nivå. Hade några fina bollar ut mot Pa Konate som såg lovande ut. Men hetare än så blev det inte från Bata."

Pa Konate (ut, 80) 2

"Löpte och såg stark ut i första halvlek, men i den andra var han svagare. Båda målen kom även från Konates kant."

Maic Sema 3

"Var pigg inledningsvis och kreativ framåt, föll sedan tillbaka."

Linus Hallenius 2

"Kaptenen fick inte mycket att jobba med och gjorde det knappt godkänt med det lilla han fick. Varken mer eller mindre."

Oliver Berg (ut, 84) 2

"Springer mycket, men kändes ofta vilsen. Gick även bort i sig högre upp i banan, innan ÖSK kunde ta ledningen med 0–1-målet."

Övriga:

David Haro (in, 80) och Peter Wilson (in, 84) spelade för lite för att betygsättas.

Lloyd Saxton (mv), Pol Moreno, Paya Pichkah och Tobias Eriksson spelade inte alls.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Bäst på planen

Jake Larsson, Örebro SK. Blev stor matchhjälte när han dundrade in två mål. Målen var förvisso rätt enkla, men kom från en välplacerad Larsson som ofta under matchen var just på rätt plats. Imponerade i en, spelmässigt, annars rätt trist fotbollsmatch.

Nästa match

Onsdag 15 maj (19.00): IK Sirius–GIF Sundsvall.