Tunga bakslaget: GIF-profilen missar matchen mot Falkenberg: "Inte aktuell mot Häcken heller"

Matchen

Måndag 29 maj (19.00): GIF Sundsvall–Falkenbergs FF.

Läget i laget

Chidi Omeje saknas fortfarande. Omar Eddahri är på väg tillbaka efter sina fotproblem, men drabbades av ett bakslag under söndagsträningen och missar matchen. "Det är inte troligt att han är aktuell mot Häcken heller", säger Joel Cedergren.

I övrigt har GIF fullt manskap.

Så spelar GIF

(Preliminär uppställning)

Startelvan: William Eskelinen – Carlos Moros Gracia, Eric Björkander, Alexander Blomqvist – Jonathan Tamimi, Juanjo Ciércoles, David Batanero, Pa Konate – Maic Sema, Linus Hallenius, Peter Wilson.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Pol Moreno, David Myrestam, Tobias Eriksson, Paya Pichkah, Oliver Berg och David Haro.

Tränarsnack

Joel Cedergren, GIF Sundsvall: "Falkenberg har sina kontringar, de har spelare framåt som är väldigt löpvilliga. De är ett hårt jobbande lag och de har de alltid varit. Missar de något tar de igen det i hårt jobb. De är bra på det. Vi var besvikna direkt efter matchen mot Helsingborg, vi var förbannade över att få ett skitmål mot oss i sista minuten. Men tittar man på matchen är oavgjort rättvist. I första 20 har vi det klart stökigt, sedan gör vi en bra match. Det var ett bottennapp mot Kalmar – nu känner vi att vi är tillbaka. Falkenberg är ett lag som ger sitt yttersta, som springer, som kämpar, som tar varenda meter. Vi måste vara där. Och vi har kvaliteter som de inte har, vi har goda chanser att göra något bra. Förhoppningsvis vinna".

Notera att ...

... matchen kommer att spelas, flygstrejkstiderna till trots. Detta eftersom Falkenberg tog bussen upp till Sundsvall. "Vi slösar inte på pengarna i onödan, dessutom brukar vi förlora när vi flyger", säger klubbens mediakontaktperson Magnus Wernersson.

... nykomlingarna Falkenberg har samlat ihop fyra poäng på fem matcher. FFF inledde med en 1–0-seger mot Örebro i premiären och senast blev det 0–0 mot Sirius. Mellan det föll Hasse Eklunds mannar i tre raka matcher (Östersund, Häcken och Norrköping).

... Falkenberg är tillbaka i Allsvenskan efter att ha åkt ur 2016. Då tog laget bara tio poäng på 30 omgångar. GIF vann vårmötet med 2–1 på hemmaplan efter mål av Rúnar Sigurjónsson och Stefan Silva. Höstreturen slutade 1–1 efter en kvittering av Peter Wilson.

... Carlos Moros Gracia och Oliver Berg har dragit på sig två varningar vardera så här långt och blir alltså avstängda efter nästa gula kort.

... GIF–Falkenberg är en av fyra allsvenska måndagsmatcher. De övriga är IFK Göteborg–Malmö, Örebro –Kalmar, och Östersund–Helsingborg.

... GIF har växlat mellan olika spelsystem både inför och under matcherna så här långt. "3–4–3 är ett system spelarna känner sig mer bekväma med. När vi fick lite utmaningar i 4–4–2 kan vi det inte tillräckligt bra och då fick vi det lite stökigt. Men mot Falkenberg är vi klara med hur vi ska spela", säger GIF-tränaren Joel Cedergren.

Så följer du matchen

På plats på NP3 Arena eller via vår vår liverapportering i textform. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Söndag 5 maj (15.00): BK Häcken–GIF Sundsvall.