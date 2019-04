Tvåmålsskytt och straffräddare – skyhöga betyg efter GIF Sundsvalls seger mot Malmö FF: "Är en gigant"

GIF Sundsvall besegrade Malmö FF med 3–1 på hemmaplan.

I hemmalaget fanns både en tvåmålsskytt och en straffräddare.

Här är betyg och kommentar på alla spelare i GIF-laget.

Matchen

GIF Sundsvall–Malmö FF 3–1 (0–0)

Målen: 1–0 (65) Maic Sema, 1–1 (79) Arnor Traustason, 2–1 (80) Linus Hallenius, 3–1 (86) Linus Hallenius.

Varningar, GIF: Carlos Moros Gracia. MFF: Johan Dahlin.

Domare: Kristoffer Karlsson.

Betygen

William Eskelinen 5

"En straffräddning, massor av nedplockade inlägg och en handfull motade skott. Eskelinen svarade för en genuint stark insats. Chanslös på målet".

Jonathan Tamimi 4

"Har inte riktigt fått upp den offensiva farten än, men det kommer. Inte minst mot mindre manstarka manskap som DIF och MFF. Olyckligt och onödigt ingripande vid Malmös straff, men den räddade ju kompisen Eskelinen".

Carlos Moros Gracia 5

"Stenhårt stabil. Carlos är en av de självklara i Giffarnas mittförsvar, oavsett om man kör med två eller tre mittbackar. Minus? Herr Gracia har redan två gula kort på kontot."

Alexander Blomqvist 5

"Felfri? Ja, inte kan vi sammanfatta nyförvärvets hemmadebut på något annat sätt. Den klart bästa insatsen i GIF-tröjan. Hittills."

David Myrestam (ut, 81) 4

"En ny, stabil match av Myrestam som har den otacksamma uppgiften att spela sig i matchform efter sin skadefyllda operationsvår. Bidrar inte extremt mycket framåt, men står för trygghet och rutin."

Juanjo Ciércoles (ut, 70) 4

"Fyller alltid sin funktion som ettrig terrier på mitten. Men vi som känner Juanjo vet att det finns offensiv kvalitet av rang. Passningen till Maic Semas 1–0 är finfin."

David Batanero (ut, 73) 4

"Svag i premiären mot Djurgården. Flera snäpp bättre mot Malmö. Formen börjar kanske infinna sig för Giffarnas briljante spanjor."

Maic Sema 5

"Maic har maxat med energi. Brände ett läge i första halvlek – skoningslös när han fick chansen i andra. Ett ständigt hot."

Oliver Berg 4

"Har verkligen hittat rätt i den roll han serverades när GIF bytte spelmönster i premiären. Inledde strålande mot Malmö. Outtröttlig i sitt löpande matchen igenom."

Omar Eddahri 4

"Bländande mot Djurgården, inte fullt lika farlig mot Malmö. Men Omar inger respekt och visst hade han kunnat curla in en eller annan boll även i hemmapremiären".

Linus Hallenius 6

"Härförare och etta av skytteligan. Linus Hallenius går från klarhet till klarhet. "Spelaren" Linus är kanske värd en femma i betyg – matchvinnaren, ledaren och fanbäraren är en klar sexa. Och bäst på planen".

Övriga: Llody Saxton (mv), Eric Björkander (in, 70), Pol Moreno (in, 81), Tobias Eriksson ((in, 73), Paya Pichkah, David Haro och Peter Wilson.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Bäst på planen

Linus Hallenius, GIF Sundsvall. "Bland många väldigt bra på planen (inte minst i GIF Sundsvall) får kaptenen ändå "Bäst på planen-flaggan". Hallenius är en gigant i allt han gör. Två mål i hemmapremiären, tre totalt och nu leder han skytteligan. Dessutom kan han något ingen i Malmö kan; göra mål på straff."

Nästa match

Söndag 14 april (15.00): IF Elfsborg–GIF Sundsvall.