Ur GIF-podden #90: Poddens lista – med fem uppbrott vi minns

GIF-poddens lista består i avsnitt 90 av fem uppbrott som vi minns.

► Fredrik Holster 2013.

Nyköpings Batanero. En poddfavorit. Men när han lämnade var det inte så muntert. Det var ett uppseendeväckande beslut när han och GIF bröt kontraktet då det var en spelare med försäljningspotential. Hamnade på bänken några matcher och kastade tröjan när han byttes ut i en U21-match. Sa i en intervju efteråt att han hellre springer i Sidsjöbacken än att spela i U21 igen: "Det är en värdelös serie". Någon dag senare bröts kontraktet.

► Roger Risholt 2012.

När laget åkte ur hade han suttit på bänken större delen av säsongen och la hela lasset på Sören Åkeby, minuterna efter sista matchen: "Jag skulle inte spela kvar med honom som tränare om vi så spelade i Champions League", sa han. Redan i början när han kom till GIF Sundsvall så skickade han en tydlig känga när han fick spela en U21-match: "Spelar vi med bästa laget så spelar jag".

► Alireza Haghighi 2018.

Kändes som en oväntad värvning när det kändes som klubben skulle satsa på William Eskelinen. Räknade nog med mycket speltid för att ta en plats i Irans VM-trupp. Var riktigt besviken och sades ha rykt ihop med tränarstaben och lämnat en träning inför en match mot Brommapojkarna. Vi vet inte vad han fick höra, men förmodligen hade han en bild av att han skulle få spela mer och det blev en så stor besvikelse att han blev förbannad och kontraktet bröts någon dag efteråt av klubben.

► Smajl Suljevic 2017.

Kontraktet bröts under säsongen. Har haft kontroverser runt sig efteråt med rättegången (där han frikändes) efter att ha skallat Hammarbys Imad Khalili. Även i GIF Sundsvall fanns omständigheter som gjorde att kontraktet bröts, men vad som egentligen hände ligger bakom en dimridå. Bedömningen var att det var bäst för både laget och spelaren att bryta. Många av punkterna på listan går att se tillbaka på med en klackspark, men när det gäller Suljevic så hoppas vi bara att det blir ordning på allt och att han får ut sin fulla potential.

► Tom Kåre Staurvik 2003.

Tom Kåre Staurviks fantastiska tillslag är något man minns. Gjorde det riktigt bra när han flyttades ned som mittback. Hade starka åsikter och lämnade mitt under säsongen: "Anledningen är att GIF Sundsvall och Tom Kåre Staurvik har olika uppfattningar om GIF Sundsvalls sätt att spela fotboll". Det var en av klubbens bästa spelare som de bröt med mitt under säsongen. Förmodligen finns mer bakom än det man hört i dag, bland annat ska han ha hamnat i en het ordväxling med tränaren Per Joar Hansen i samband med en matchgenomgång.

