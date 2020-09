Allt fler vill sanera sina skulder – myndighet ser oroande utveckling bland unga

Kronofogden ser en kraftig ökning av unga som vill ha hjälp med sina skulder, en så kallad skuldsanering. Men de allra flesta får avslag på sin ansökan.

"Många unga förstår inte vad en skuldsanering innebär. De har en bild av att det bara är att beställa en sanering och sedan få skulderna avskrivna, och så är det inte", säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

I Medelpad har antalet personer som skickar förfrågning om skuldsanering ökat stadigt de senaste tre åren. Från 139 personer under första halvan av 2018 till 199 personer under samma period i år. I hela riket ansökte 15 325 personer om skuldsanering under årets första sex månader – en ökning med 41 procent jämfört med samma period i fjol och den högsta siffran någonsin.

Ökningen är särskilt kraftig för unga mellan 18 och 34 år.

"Vi ser förstås positivt på fler ansökningar, eftersom en skuldsanering kan vara en väg ut ur svåra skuldproblem. Men vi är bekymrade över att så många unga söker", säger Per-Olof Lindh.

Han menar att unga människor sällan dragit på sig skulder av storleken som krävs för skuldsanering. För att beviljas det ska den ansökande ska bedömningen göras att personen inte ska kunna betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid. Cirka sju till tolv år, beroende på individ och situation.

"Det kan handla om 25 000–30 000 kronor och det räknar vi med att de ska kunna betala tillbaka. De uppfyller med andra ord inte ett av de grundläggande kraven för att få sanering", säger enhetschefen Per-Olof Lindh och fortsätter:

"Vi vuxna måste bli bättre på att utbilda unga människor i ekonomiska frågor, både hemma och i skolan. Och på Kronofogden behöver vi nå ut bättre med informationen om vad en skuldsanering för med sig."

Fakta: Skuldsanering

En skuldsanering innebär i regel att du ...

... betalar hela eller delar av din skuld enligt en betalningsplan.

... lever på existensminimum – inkomst däröver går till att betala din skuld.

... är skuldfri efter fem år.

... får en betalningsanmärkning.

Källa: Kronofogden