Allt inför Otto Wallins match i Las Vegas; tiderna, motståndaren och oddsen

Matchen

Lördag 14 september (04.00 svensk tid – alltså tidigt på söndag morgon): Tyson Fury–Otto Wallin.

Arena: T-Mobile Arena i Las Vegas som har en publikkapacitet på 20 000.

Tyson Fury

Född: 12 augusti 1988.

Proffsmatcher: 29. 28 segrar (20 på knock) och en oavgjord.

Senaste match: Seger på teknisk knock out mot Tom Schwarz i Las Vegas den 15 juni 2019.

Placering på världsrankingen: 4.

Otto Wallin

Född: 21 november 1990.

Proffsmatcher: 20. 20 segrar (13 på knock).

Senaste match: Seger på poäng mot Nick Kisner i Atlantic City den 13 april 2019.

Placering på världsrankingen: 46.

Notera att ...

... Tyson Fury är längre – 206 centimeter mot Otto Wallin som är 197. Fury har dessutom betydligt större räckvidd; 216 centimeter mot Ottos 198.

... Ottos kompis Joakim Gissberg kommer att sjunga nationalsången på plats i Las Vegas. Och när Wallin kliver in i ringen kommer den specialskrivna låten "All in" att spelas.

Läs mer: Sundsvallsartisten uppträder live inför Otto Wallins supermatch i Las Vegas: "Har skräddarsytt en bomb"

... det klingar boxning om namnet Tyson Fury och faktum är att hans pappa, den tidigare fajtern Pete, döpte sin son efter megastjärnan Mike Tyson.

... efter skrällsegern mot Wladimir Klitschko 2015 fick Fury personliga problem och stängdes av i två år för dopning innan han gjorde comeback för drygt ett år sedan när han slog Sefer Seferi på hemmaplan i Manchester.

... många experter har uttalat sig inför matchen och alla ser Otto Wallin som en stor outsider. "Det krävs mycket för att slå Fury, men med Ottos exceptionella rörelse och snabbhet kan han göra det väldigt svårt för Fury", säger den tidigare proffsboxaren och expertkommentatorn Klara Svensson.

... Fury är spelbolagens storfavorit. Under veckan har en seger på Wallin gett omkring tio gånger pengarna. Svenska spel betalade 7,65 för en Otto-seger, Ladbrokes 10.00 och Bet365 11.00, för att nämna några.

Citatet

Jag vet att han är snygg, blond och blåögd. Precis i min smak.

Tyson Fury om Otto Wallin.

Så följer du matchen

På plats i Las Vegas eller via Viaplay som visar matchen med sändningsstart 04.00 natten mot söndag. Beräknad start för matchen är 05.00.