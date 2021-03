Alma och Alma – två kvinnor med driv men vitt skilda liv: "Förtrycket finns kvar, det har bara omformulerats"

Det är 1920-tal och Alma Braathen, även kallad Vilden, ligger på en soffa och skriver ner sina tankar. Fröken Braathen brukade som barn klättra upp i kyrktornets topp. Hon åkte kälke nerför Stadsbacken så det ven om medarna och hon tillskansar sig en samisk livsvisdom om att en människa inte behöver äga mer än vad som kan tas med upp i en björk.

Som den träpatronsdotter hon är tycks Alma Braathen ha uppenbara problem med att infoga sig i den gängse kvinnorollen. 18 år gammal virvlar hon in på Sundsvalls Tidning. Först skriver hon under pseudonymen Seraggio, ett begrepp som enligt Alma själv härrör från italienskans "Selvaggio", och betyder just "vilden". Redan i 20-årsåldern ger hon sig också trots familjens protester ut på vådliga resor. En Atlantångare tar henne till Italien 1928, därefter löser hon en biljett på Orientexpressen, hon hamnar i grekiska Aten och efter Palestina och Jerusalem väntar Egypten och Kairo.

Efter ett sommarjobb på Dagens Nyheter går Alma Braathen 1931 ombord på lastångaren Proletary där hon ska intervjua fartygets kvinnliga styrman. Det slutar med att Alma följer med fartyget till Sovjetunionen. I Moskva lyckas hon ta sig in på en sluten teaterföreställning där det framförs en nyskriven pjäs av den ryske arbetarförfattaren Maksim Gorkij. I salongen sitter även ledaren för det kommunistiska partiet, Josef Stalin, och ett par av hans närmaste män.

Under 1940-talet är Alma Braathen en av Dagens Nyheters korrespondenter med bylinenamnet "Brodjaga" som är det ryska ordet för "luffare". Hon rapporterar bland annat från ett krigsskadat och utarmat Finland.

Ett decennium senare adopterar hon en tolvårig ”fjälltorpspojke” från Tärna. Östen Braathen växer därefter upp i Stockholm och han följer ofta med sin mor på olika resor i Europa.

– Jag hade ingen vanlig uppväxt eftersom min mor var journalist och reste mycket, men tolvåringar på 1950-talet var inte som tolvåringar är idag. Jag fick ofta klara mig själv, även om Alma alltid ställde för mig. Hon ordnade bland annat så jag fick mina måltider på en restaurang intill vår bostad när hon var ute och reste, berättar 81-årige Östen Braathen som under sitt yrkesliv arbetade som skådespelare, filmklippare och tv-regissör.

År 1967 drabbades Alma Braathen av cancer och hon blev bara 61 år gammal.

Hundra år efter att Alma Braathen försökte tänja på gränserna funderar en annan Alma från Sundvall på kvinnorollernas snäva ramar. På Sundsvalls teater förvandlas Alma Alfsdotter på ST:s initiativ för en stund till Alma Braathen.

– Som människa spelar man hela tiden roller. Man kan vara barn, elev, flickvän, kund eller kanske resenär. Till varje roll finns en rollbeskrivning över hur vi förväntas bete oss. Att som 15-årig tjej i ett klassrum börja sippra ut skämt står inte i rollbeskrivningen, vilket gör att andra kan tycka att den flickan spelar sin roll fel. Vi behöver bredda rollbeskrivningarna för vad det innebär att spela flicka, kvinna eller kanske mamma, säger hon.

Efter att ha utbildat sig till skådespelare i Stockholm går Alma Alfsdotter nu på en treårig musikalutbildning. På ett av sina Instagramkonton, "Almageddon", lägger hon ut filmklipp och bilder där hon genom satir och humor leker med olika företeelser och samtidsfenomen.

– När jag växte upp såg jag mig aldrig som en feminist för det hade en så negativ klang, men nu i efterhand förstår jag att jag nog var det. 2007, 2008 kom bloggarna och då lade många unga kvinnor ut dagens outfit. I någon slags omedveten protest lade jag som motvikt ut klipp där jag rapade och drev med olika kvinnobilder och jag förstod aldrig varför inte en tjej kunde få vara rolig, säger Alma Alfsdotter.

Enligt Alma Alfsdotter finns det fortfarande starka förväntningar på hur flickor och kvinnor bör uppträda.

– En kvinna som får barn förväntas exempelvis sträva efter att ta sig tillbaka till hur hon såg ut innan hon fick sitt barn. Som tjej förlorar man ju lite av sitt värde varje gång man får en skråma, man ska helst förbli oskyldig och orörd.

Efter att ha läst en del om sin namne med efternamnet Braathen drar Alma en del paralleller.

– Även om jag inte har åstadkommit i närheten så mycket som henne så går jag ju min egen väg, fast på ett annat sätt.

Alma Alfsdotter har drivit en rad egna konstnärliga projekt genom åren.

– För fem år sedan drog jag ihop en dansgrupp och koreograferade ett nummer, för att sedan boka in oss på en tävling i Berlin, jag samlade ihop ett filmteam för att själv få kunna regissera och skådespela 2017, och just nu regisserar jag ett projekt som jag själv skrivit manus till och som jag ska pitcha till Sveriges television. Jag färdigställer också en EP där jag har skrivit, producerat och mixat alla låtar själv, berättar hon.

Rollen som tjej är nog svårast att påverka i sociala sammanhang när man försöker ta en roll som man inte blir tilldelad

Musikvärlden är enligt Alma starkt präglad av män.

– Det innebär att man får jobba lite hårdare som kvinna, men det är ju vi tjejer vana vid och rollen som tjej är nog svårast att påverka i sociala sammanhang när man försöker ta en roll som man inte blir tilldelad. Man kan ju inte börja dra skämt om man inte får en syl i vädret, liksom.

De senaste somrarna har Alma Alfsdotter arbetat som skådespelare i teateruppsättningarna som arrangeras i Trolska skogen i Jättendal och det är också planen inför den kommande säsongen.

När Alma Braathen var barn fick inte kvinnor rösta och mannen och kvinnan var långt ifrån likställda. Fröken Braathen gjorde uppror mot det. Nu är vi inne i 2020-talet och Alma Alfsdotter har stakat ut sin egen väg.

Hur tror du att kvinnorollen kommer se ut om ytterligare ett sekel?

– Mycket har förändrats på hundra år, ändå känns det som om vi bara har tagit ett steg upp på trappan, och att det är flera kilometer kvar. I många länder är det olagligt med abort och även i Sverige finns det fortfarande människor som inte tycker att kvinnor ska få avgöra den frågan själva. Förtrycket finns kvar, det har bara omformulerats. Samtidigt är man ju väldigt tacksam över alla som, liksom Alma Braathen, var med och spårade. Det måste vi fortsätta med för kommande generationers skull, säger Alma Alfsdotter.

Tror du att vi någon gång kommer att uppnå ett jämställt samhälle?

– Nej, det kommer nog alltid finnas orättvisor. Människan lär sig inte av sina misstag om vi ska lita på teatern och historien. Men jag önskar att vi alltid fortsätter sträva mot en värld där alla är välkomna. Det är en rättvisefråga, inte bara en kvinnofråga, och jag har ett starkt rättspatos som kommer fortsätta driva mig till att göra det som känns rätt, snarare än det som gynnar mig själv bäst, säger 2020-talets Alma, som finns på Youtube, Instagram och Spotify under namnet "Almaalfsdotter".

Fakta: För hundra år sedan – ett kvinnoperspektiv

► 1921 blir Kerstin Hesselgren den första kvinnan i Sveriges riksdag.

► 1921 blir också gifta kvinnor myndiga vid 21 års ålder, och män och kvinnor blir likställda genom den nya giftermålsbalken.

► 1921 är även året då lagen om kvinnans oskuld vid giftermål upphävs.

► Två år tidigare, 1919, infördes den kvinnliga rösträtten.