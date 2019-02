Alnötjejen Alva och High15 utslagna i Melodifestivalen

High15 gick ut som startnummer två i Melodifestivalens första deltävling i Göteborg. Med låten "No drama" bjöd de fyra tjejerna ett fartfyllt nummer med mycket dans. Men det räckte inte hela vägen.

Efter den första omröstningen blev High15 ett av de två utslagna bidragen.

– Vi har haft så kul den här veckan och allting känns så overkligt, sa Alva till programledaren Kodjo i greenroom i väntan på resultatet.

Alva Lindgren har tidigare berättat om den tuffa konkurrensen, mot bland andra välkända mello deltagare som Arja Saijonmaa, Wiktoria och Nano.

Melodifestivalens första deltävling

Final: ► Wiktoria, "Not With Me"

► Mohombi, "Hello"

Andra chansen: ► Nano, "Chasing Rivers"

► Anna Bergendahl, "Ashes To Ashes"