Januarismällen avgjordes i Nolby – här är alla resultaten

Herrar:

H 17-: 1) Wilhelm Normannseth, Il Heming, 1:37.39, 2) Oscar Cassman, Östersund-Frösö SLK, 1:37.75, 2) Jesper Brändholm, Sälens IF, 1:37.75, 4) Johan Silfält, Valfjällets SLK, 1:37.87, 5) Filip Vennerström, Sundsvalls SLK, 1:38.25, 6) Gustaf Lindqvist, Sundsvalls SLK, 1:38.26, 7) Jesper Ask, IFK Arvidsjaur AK, 1:38.27, 8) Mathias Tefre, Ingierkollen Og rustad sl kl, 1:38.29, 9) Jacob Persson, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:38.34, 10) Gustav Dalmalm, Sollentuna SLK, 1:38.37, 11) William Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:38.40, 12) Lukas Karlberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:38.58, 13) Jacob Bergmark, Djurgårdens IF AF, 1:39.26, 13) Oscar Holmgren, Sollentuna SLK, 1:39.26, 15) Kalle Wallgren, IF Hudik Alpin, 1:39.34, 16) Philip Lönnberg, Bollnäs AK, 1:39.37, 17) Fabian Nyman, Sälens IF, 1:39.54, 18) Joergen Slettaloekken, Rauma Alpin, 1:39.55, 19) Miks Zvejnieks, SK Virsotne, 1:39.62, 20) Hjalmar Folkesson, Sundsvalls SLK, 1:39.88, 21) Erik Voss-Schrader, Täby SLK, 1:39.93, 22) Gusten Berglund, Karlstads SLK, 1:40.04, 23) David Törnqvist, IFK Borlänge Alpin, 1:40.21, 24) Tinius Aagesen, Freidig Alpin, 1:40.31, 25) Jon Mikkel Lindberg, Hyvinkaan Slalomseura sukkula, 1:40.53, 26) Rickard Forsman, Malungs SLK, 1:40.65, 27) Linus Lundquist, Karlstads SLK, 1:40.72, 28) Filip Johansson, Östersund-Frösö SLK, 1:40.81, 29) Kalle Kristiansson, Nolby Alpina SK, 1:42.91, 30) Oskar Gillberg, Täby SLK, 1:43.11, 31) André Persson, Väst Alpin SK Göteborg, 1:43.14, 32) Sondre Rekkedal Aambakk, Oerstad Il, 1:43.33, 33) Christopher Kervén, Huddinge SK AF, 1:43.39, 33) Anton Rösnäs, Vemdalens IF, 1:43.39, 35) Eric Asplund, Mullsjö Alpina SK, 1:43.51, 36) Alexander Johansen, Tromsoe Sk, 1:43.54, 37) Markus Huurinainen, Grankulla Ifk alpine, 1:43.73, 38) Edvin Öhman, Västerås Slalomklubb, 1:43.81, 39) Keith Richard Fondberg, Saltsjöbadens SLK, 1:43.84, 40) David Segelman, Djurgårdens IF AF, 1:44.37, 41) Edvin Sundberg, Örebro SLF, 1:44.64, 42) Joel Dalmalm, Sollentuna SLK, 1:45.20, 43) Linus Olsson, Valfjällets SLK, 1:45.21, 44) Samuel Sjöberg, Huddinge SK AF, 1:45.31, 45) Vincent Fosser, Landskrona SC, 1:45.62, 46) Max Ösund, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:45.88, 47) Victor Bodén, Östersund-Frösö SLK, 1:46.13, 48) Timmy Johansson, Tunafors SK, 1:46.24, 49) Max Silfwerplatz, Saltsjöbadens SLK, 1:46.31, 50) Davis Zvejnieks, SK Virsotne, 1:46.58, 51) Ludvig Borgenstam, Järfälla AK, 1:46.85, 52) Filip Jorälv, Arvika SLK, 1:47.54, 52) Aidan Stautland, Freidig Alpin, 1:47.54, 54) Alexander Alm, Sollentuna SLK, 1:48.50, 55) Otto Lundbäck, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:48.62, 56) Gustav Hjorth, Härnösands Alpina Klubb, 1:48.81, 57) Marcus Bornemar, Sollentuna SLK, 1:51.26, 58) Andreas Barth, Huddinge SK AF, 1:51.58, 59) Johannes Alfredson, Tärna IK Fjällvinden, 1:54.85, 60) Egil Löthman, Sollentuna SLK, 1:56.33, 60) David Grönholm, Uppsala SLK, 1:56.33, 62) Karl Lindström, Järfälla AK, 1:56.43,

Damer:

D 17-: 1) Liv Ceder, Sollentuna SLK, 1:35.70, 2) Moa Clementson, Uppsala SLK, 1:36.48, 3) Susanne Jakobsen, Storklintens AK Skalp, 1:36.49, 4) Tova Magnusson, Göteborgs SLK, 1:36.68, 5) Agnes Dahlin, IF Hudik Alpin, 1:37.07, 6) Hedda Martelleur, Uppsala SLK, 1:37.36, 7) Evelina Fredriksson, Huddinge SK AF, 1:37.42, 8) Hanna Aronsson Elfman, Kils SLK, 1:37.87, 9) Hanna Larsson Nathhorst, Mälaröarnas Alpina SK, 1:37.95, 10) Siri Browaldh, Djurgårdens IF AF, 1:38.00, 11) Emma Sahlin, Sollentuna SLK, 1:38.02, 12) Moa Boström Mussener, Uppsala SLK, 1:38.33, 13) Elin Saks, Sollentuna SLK, 1:38.38, 14) Anna Lidberg, Kils SLK, 1:38.39, 15) Ingrid Hamnes, Ullensaker Skiklubb, 1:38.50, 16) Olivia Sellstedt, Järfälla AK, 1:38.60, 17) Alice Larsson, Sälens IF, 1:38.61, 18) Mathilda Njaita, Tärna IK Fjällvinden, 1:38.63, 19) Melanie Dahlberg, Landskrona SC, 1:38.76, 20) Bertine Aam Olsen, Narvik Slalomklubb, 1:38.84, 21) Hilde Iren Sato, Aal Il, 1:38.90, 22) Matilda Holmberg, Malungs SLK, 1:38.98, 23) Amanda Stenberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:39.08, 24) Wilma Marklund, UHSK Umeå SK, 1:39.35, 25) Linnea Bergman, Luleå AK, 1:39.41, 26) Elin Petterson, Idre SK, 1:39.49, 27) Klara Persson, Edsåsdalens SLK, 1:39.53, 28) Tindra Bergstrand, Täby SLK, 1:39.80, 29) Alice Dannewitz, Uppsala SLK, 1:42.30, 30) Celine Loft, Vemdalens IF, 1:42.39, 31) Ofelia Wredmark, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:42.48, 32) Sofia Von Reedtz, Gävle Alpina SK, 1:42.51, 33) Moa Ryberg, Täby SLK, 1:43.21, 34) Mikaela Ribrant, Järfälla AK, 1:43.51, 35) Maja Årsjö, Vemdalens IF, 1:43.93, 36) Clara Svahn, Norrköpings SK, 1:43.99, 37) Filippa Andersson, Täby SLK, 1:45.35, 38) Louise Sellstedt, Järfälla AK, 1:45.92, 39) Sara Åkerström, Östersund-Frösö SLK, 1:47.42, 40) Regina Falk, Ragunda AC, 1:47.73, 41) Lova Liljenborg, IFK Falun, 1:48.38, 42) Moa Lundquist, Huddinge SK AF, 1:48.54, 43) Ada Tengå, Huddinge SK AF, 1:48.68, 44) Mathilda Hansson, SK Vitesse, 1:48.99, 45) Julia Nilsson, Nolby Alpina SK, 1:51.16,