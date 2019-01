Lisa Andersson i karriärens första VC-final efter tunga perioden: "Funderat om jag ska göra det här"

Skicrossåkaren Lisa Andersson har inte kvalat sig vidare en ända gång till finalerna under säsongen. Men i Idre bröt hon den negativa trenden.

Gävletjejen tog sig till karriärens första och efterlängtade final och blev fyra under lördagens världscuptävling.

Men vägen dit under har inte varit lätt.

– Jag har funderat på om det är det här jag ska göra, säger hon.