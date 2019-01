Nolbyskruven avgjordes – här är alla resultaten

U10:

D 9-10: 1) Filippa Nordin, Sundsvalls SLK, 1:31.79, 2) Alexandra Johansson, Sundsvalls SLK, 1:31.84, 3) Ylva Nordenberg, Sundsvalls SLK, 1:34.45, 4) Emma Pallars, Järvsö IF, 1:35.74, 5) Agnes Feil, Sundsvalls SLK, 1:38.13, 6) Tuva Abersten, Sundsvalls SLK, 1:39.83, 7) Ida Lindahl, Nolby Alpina SK, 1:43.61, 8) Ida Haag, Sundsvalls SLK, 1:45.09, 9) Selma Ytterström, Sundsvalls SLK, 1:47.42, 10) Iris Kjellberg, Sundsvalls SLK, 1:47.69, 11) Ella Brugge, Nolby Alpina SK, 1:48.34, 12) Vera Nordén, Härnösands Alpina Klubb, 1:51.54, 13) Maja Björkman, Nolby Alpina SK, 1:57.91, 14) Vera Bergquist, Härnösands Alpina Klubb, 2:05.52, 15) Nelly Sjöström, Härnösands Alpina Klubb, 2:07.43, 16) Alva Hedin, Nolby Alpina SK, 2:07.61, 17) Nora Jonsson, Härnösands Alpina Klubb, 2:08.18, 18) Agnes Dubbel-Hellberg, Sundsvalls SLK, 2:29.07,

H 9-10: 1) Nils Arenlid, Härnösands Alpina Klubb, 1:33.33, 2) Nils Norberg, Järvsö IF, 1:35.40, 3) Erik Nyberg, Sundsvalls SLK, 1:37.63, 4) Sixten Edin, Nolby Alpina SK, 1:38.19, 5) Levi Allder, Sundsvalls SLK, 1:39.50, 6) Malcom Eckemo, Sundsvalls SLK, 1:41.49, 7) Sigurd Haugen, Sundsvalls SLK, 1:42.90, 8) Olle Persson, Järvsö IF, 1:47.15, 8) Martin Åslund, Nolby Alpina SK, 1:47.15, 10) Vidar Viklund, Järvsö IF, 1:49.11, 11) Axel Hannus-Rohlertz, Nolby Alpina SK, 1:50.13, 12) Charlie Eriksson, Sundsvalls SLK, 1:59.39,

U12-14:

D 11-12: 1) Astrid Hedin, Nolby Alpina SK, 1:18.72, 2) Gry Hedlund, Kungsbergets AK, 1:19.75, 3) Emma Forssbeck, Nolby Alpina SK, 1:22.51, 4) Ebba Lundquist, Saltsjöbadens SLK, 1:23.19, 5) Isabella Sällfors, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:25.48, 6) Isabelle Johansson, Sundsvalls SLK, 1:27.24, 7) Agnes Rönnlund, Täby SLK, 1:28.10, 8) Filippa Ullenius, Täby SLK, 1:28.18, 9) Tuvalee Lodin, Sollefteå A K, 1:28.51, 10) Julia Gavell, Bollnäs AK, 1:28.53, 11) Alva Svelander, Sundsvalls SLK, 1:28.59, 11) Nelly Fürst, Nolby Alpina SK, 1:28.59, 13) Elin Barsch, Järvsö IF, 1:28.75, 14) Clara Persson, Sundsvalls SLK, 1:28.82, 15) Tilde Fridolfsson, Kungsbergets AK, 1:29.36, 16) Ida Persson, Järvsö IF, 1:30.42, 17) Josefine Heuman, Saltsjöbadens SLK, 1:31.03, 18) Nea Lindberg, Kungsbergets AK, 1:31.55, 19) Nora Åberg, Sundsvalls SLK, 1:33.54, 20) Malva Svensson, Sundsvalls SLK, 1:35.45, 21) Isabell Asternström, Härnösands Alpina Klubb, 1:38.55, 22) Elly Frisk, Härnösands Alpina Klubb, 1:40.22, 23) Novalee Selin, Getbergets Alpina IF, 1:40.30, 24) Agnes Nilsson, Nolby Alpina SK, 1:40.34, 25) Tilda Vesterlund, Nolby Alpina SK, 1:49.69, 26) Vera Karlman, Järvsö IF, 2:02.79,

D 13-14: 1) Natalia Sahlman, Huddinge SK AF, 1:19.48, 2) Sarah Lundström, Sundsvalls SLK, 1:21.19, 3) Emma Holmqvist, Östersund-Frösö SLK, 1:21.37, 4) Tea Hedlund, Kungsbergets AK, 1:22.52, 5) Tilde Danell, IF Hudik Alpin, 1:22.55, 6) Maja Frengen, Nolby Alpina SK, 1:22.61, 7) Matilda Ullenius, Täby SLK, 1:22.66, 8) Sara Kongsholm, Sundsvalls SLK, 1:23.09, 9) Elvira Hansson, Djurgårdens IF AF, 1:23.57, 10) Elin Bylund, Nolby Alpina SK, 1:23.78, 11) Ebba Hedlöf, Bollnäs AK, 1:24.36, 12) Tine Nyberg, Sundsvalls SLK, 1:24.47, 13) Ella Angéus, Djurgårdens IF AF, 1:24.86, 14) Moa Nordlander, Getbergets Alpina IF, 1:25.10, 15) Signe Feil, Sundsvalls SLK, 1:25.48, 16) Elsa Olebro-Lundholm, Gävle Alpina SK, 1:25.92, 17) Emma Arenlid, Härnösands Alpina Klubb, 1:26.05, 18) Engla Ellqvist, Nolby Alpina SK, 1:26.10, 19) Ingrid Lindgren, Friska Viljor AK, 1:26.15, 20) Sandra Björs, Sundsvalls SLK, 1:26.64, 21) Annie Hyttberg, Huddinge SK AF, 1:28.77, 22) Linnéa Göransson, Getbergets Alpina IF, 1:29.08, 23) Lina Näsholm, Sundsvalls SLK, 1:29.68, 24) Ester Skyttberg, Nolby Alpina SK, 1:30.90, 25) Stella Sundström, Djurgårdens IF AF, 1:32.04, 26) Maja Backe, Nolby Alpina SK, 1:33.03, 27) Irma Bergquist, Härnösands Alpina Klubb, 1:39.68, 28) Maria Westlund, Sundsvalls SLK, 1:40.92,

H 11-12: 1) William Hällqvist, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:19.59, 2) Harry Skau, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:20.12, 3) Calle Persson, Sundsvalls SLK, 1:20.89, 4) David Bohm, Huddinge SK AF, 1:24.63, 4) Vincent Silfer, Sundsvalls SLK, 1:24.63, 6) Ludvig Uppling, Sundsvalls SLK, 1:25.64, 7) Sixten Petrelius, Kungsbergets AK, 1:26.27, 8) Lucas Hillbom, Härnösands Alpina Klubb, 1:27.12, 9) Gustaf Attelind, Uppsala SLK, 1:29.54, 10) Teo Backlund Jonzon, Nolby Alpina SK, 1:29.94, 11) Oskar Nordsten, Sundsvalls SLK, 1:30.51, 12) Nils Holmqvist, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:30.59, 13) Ludvig Englund, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:32.67, 14) Hugo Norberg, Bergsjö-Hassela AK, 1:34.28, 15) Elliot Heidorn, Sundsvalls SLK, 1:39.90, 16) Milton Sjöberg, Härnösands Alpina Klubb, 1:45.49,

H 13-14: 1) Elliot Westlund, Kungsbergets AK, 1:18.43, 2) Axel Svensson, Sundsvalls SLK, 1:18.93, 3) Einar Skau, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:20.40, 4) Felix Rönnlund, Täby SLK, 1:20.52, 5) Maximilian Aicher, Sundsvalls SLK, 1:20.66, 6) Robin Stenvi, Järfälla AK, 1:21.19, 7) Leopold Silfer, Sundsvalls SLK, 1:21.34, 8) Edvin Hägglund, Nolby Alpina SK, 1:21.48, 9) Elliot Evans, Åre SLK, 1:21.49, 10) Aston Langer, Uppsala SLK, 1:21.65, 11) Tim Berggren, Sundsvalls SLK, 1:21.91, 12) Carl Thorén, Djurgårdens IF AF, 1:22.11, 13) Måns Abersten, Sundsvalls SLK, 1:23.29, 14) Elias Oredsson, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:24.01, 15) Axel Gustafsson, Huddinge SK AF, 1:24.24, 16) Ludvig Bylund, Sundsvalls SLK, 1:25.41, 17) Oskar Rissler, Kungsbergets AK, 1:25.49, 18) Samuel Kaplan, Saltsjöbadens SLK, 1:26.93, 19) Frans Kjellberg, Sundsvalls SLK, 1:26.94, 20) Elliot Malker, Sundsvalls SLK, 1:28.17, 21) Joel Ederström, Kungsbergets AK, 1:28.34, 22) Moltas Karlsson, Bergsjö-Hassela AK, 1:28.89, 23) Robin Hansson, Sundsvalls SLK, 1:30.60, 24) Elias Heidorn, Sundsvalls SLK, 1:34.17, 25) Samuel Nordsten, Sundsvalls SLK, 1:34.61, 26) Oliver Asternström, Härnösands Alpina Klubb, 1:34.80, 27) Edvin Pändel, Gävle Alpina SK, 1:38.05, 28) Nils Sjöström, Härnösands Alpina Klubb, 1:41.79, 29) Oscar Berglund, Kramfors AK, 1:45.83, 30) William Nordin, Sundsvalls SLK, 1:48.12,