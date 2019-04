Så gick det för åkarna i tredje deltävlingen av Påsksmällen

Damer:

D 17-: 1) Ida Dannewitz, Uppsala SLK, 1:38.41, 2) Ella Bromée, Sundsvalls SLK, 1:38.46, 3) Liv Ceder, Sollentuna SLK, 1:38.47, 4) Agnes Dahlin, IF Hudik Alpin, 1:38.48, 5) Moa Boström Mussener, Uppsala SLK, 1:39.44, 6) Emma Hammergård, Gävle Alpina SK, 1:39.60, 7) Fanny Axelsson, IFK Mora AK, 1:39.87, 8) Evelina Fredriksson, Huddinge SK AF, 1:39.93, 9) Hanna Aronsson Elfman, Kils SLK, 1:40.45, 10) Julia Digerfors, Sollentuna SLK, 1:40.54, 11) Hedda Martelleur, Uppsala SLK, 1:41.63, 12) Tilde Kandell, Leksands SLK, 1:41.65, 13) Rebecca Nyman Granbom, Karlstads SLK, 1:42.53, 14) Elin Saks, Sollentuna SLK, 1:42.85, 15) Amanda Nordin, Höga Kusten AF, 1:43.03, 16) Trine Bruvoll, Ankenes Alpinclub, 1:43.27, 17) Alva Wallin, Uppsala SLK, 1:43.47, 18) Ebba Lindström, Landskrona SC, 1:43.83, 19) Klara Persson, Edsåsdalens SLK, 1:43.95, 20) Lova Liljenborg, IFK Falun, 1:44.14, 21) Alice Larsson, Sälens IF, 1:44.25, 22) Ronja Dahlin, IF Hudik Alpin, 1:44.51, 23) Lovisa Razpotnik, Västerås Slalomklubb, 1:45.84, 24) Grete Halvarsson, Åre SLK, 1:46.69, 25) Alina Pejok, Kiruna BK, 1:47.00, 26) Neena Sore, Lahden Hiihtoseura, 1:48.40, 27) Mathilda Hansson, SK Vitesse, 1:51.70, 28) Tilda Stenvi, Järfälla AK, 1:53.61, 29) Smilla Nordlund, Boge SLK, 1:54.38, 30) Lovisa Alfredson, UHSK Umeå SK, 1:54.52.

Herrar:

H 17-: 1) Axel Lindqvist, Sundsvalls SLK, 1:38.04, 2) Jesper Brändholm, Sälens IF, 1:38.29, 3) Lukas Wasmeier, SC Schliersee, 1:38.49, 4) William Hansson, Mälaröarnas Alpina SK, 1:38.55, 5) Gustav Dalmalm, Sollentuna SLK, 1:38.69, 6) Halvor Hilde Gunleiksrud, Baerums Skiklub, 1:38.78, 7) Aidan Stautland, Freidig Alpin, 1:38.82, 8) Johan Silfält, Valfjällets SLK, 1:39.37, 9) Lukas Karlberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:39.42, 10) Georg Hegele, SC Bergen, 1:39.90, 11) Lukas Dick, SZ Ludwigsburg, 1:40.18, 12) Oscar Zimmer, Ingierkollen Og rustad slKl, 1:40.21, 13) Jacob Persson, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:40.70, 14) Max Martin, Ski and Snowboard Club Vail, 1:41.24, 15) Adam Hofstedt, Karlstads SLK, 1:41.77, 16) Christian Oliveira Soevik, Kjelsaas IL, 1:42.68, 17) Andreas Strand, Joelster Il, 1:42.74, 18) William Fjällberg, UHSK Umeå SK, 1:43.48, 19) Hjalmar Folkesson, Sundsvalls SLK, 1:43.58, 20) Markus Huurinainen, Grankulla Ifk alpine, 1:44.23, 21) Max Silfwerplatz, Saltsjöbadens SLK, 1:44.29, 22) Victor Bodén, Östersund-Frösö SLK, 1:44.30, 23) Filip Johansson, Östersund-Frösö SLK, 1:44.51, 24) Albin Åhs, Sollentuna SLK, 1:44.94, 25) Emil Marklund, IFK Arvidsjaur AK, 1:45.04, 26) Linus Nordin, Täby SLK, 1:47.14, 27) Måns Pejok, Kiruna BK, 1:48.58, 28) Emil Pettersson, Göteborgs SLK, 1:49.39, 29) Ludvig Borgenstam, Järfälla AK, 1:49.88, 30) Oskar Gillberg, Täby SLK, 1:50.19, 31) Filip Åberg, Nolby Alpina SK, 1:50.78, 32) Marcus Bornemar, Sollentuna SLK, 1:51.51, 33) Manne Kemhagen, Norrköpings SK, 1:53.35, 34) Kalle Kristiansson, Nolby Alpina SK, 1:59.49.

Kombinationspris, damer:

1) Ida Dannewitz, Uppsala SLK, 2) Ella Bromée, Sundsvalls SLK, 3) Moa Mussener Boström, Uppsala SLK.

Kombinationspris, herrar:

1) Axel Lindqvist, Sundsvalls SLK, 2) William Hansson, Mälaröarnas SLK, 3) Lukas Wasmeier, SC Schliersee.