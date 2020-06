Älskar fotboll och Strindberg – Åke Arvidsson ger Teater Västernorrland många ansikten: "Här i Norrland ser folk varandra i ögonen"

Kulturprofiler i Medelpad del 10

Med honom förknippar man många välbekanta roller. Konferencieren i Cabaré. Strindberg i Tribadernas natt. Torvald i Ett dockhem. Den komiska tragedin är en tvåtimmarsmonolog, ensam på scenen. Som frilans har han också varit Ryttmästaren i Fadren och Jean i Fröken Julie.

Corona gav denne Strindbergsentusiast mer Strindberg än väntat. När Pinocchio lades ner under april fyllde teatern det ofrivilliga speluppehållet med bland annat P4-samarbete, repertoarläsning – samt tidigare start av arbetet med nästa vårs uppsättning av Strindbergs ”Dödsdansen”. Det leds av Aleksandra Czarnecki Plaude, koreograf som forskar kring hur man behåller det fysiska uttrycket i en pjäs, fast texten tillkommer.

– Hon har upptäckt att så fort skådespelare får texten upphör kroppen att delta. Här hann vi plugga text ordentligt innan vi började repetera, och det sceniska lyssnandet blir så mycket mer intensivt när man har en klangbotten i hela kroppen. Man behöver inte konstruera något, det bara uppstår, säger Åke Arvidsson.

– Jag och Gisela Nilsson hade pratat om Dödsdansen i många år. Men när vi läste den första gången kändes den gammal och mossig. Dåläste jag Kurts roll och Kaj Ahlgren kaptenens i stället, och då föll saker på plats.

– Kaj har gjort en fenomenal bearbetning, strukit en fjärdedel av texten och gjort pjäsen till ett riktigt triangeldrama. Och Aleksandra har valt sex-sju musikstycken där rörelse berättar stora stycken av det texten skulle ha gjort.

Åke Arvidsson är född i Ronneby men uppväxt i Skåne, först i Hörby men till större delen i Kristianstad, där pappa var kontraktsprost och kyrkoherde i det lilla samhället Vä. Mamma var lärare och bröderna Per, Lasse och Åke växte upp med litteratur- och kulturintresse, samt förstås kyrkan och församlingsarbetet. Som liten sjöng Åke i barnkören men har sedan inte varit kyrkligt engagerad.

– Men nu, när vi har arbetat med Aleksandra och verkligen fått gå på djupet och öppna valv i våra undermedvetna, har jag märkt att det uppstår en sorts andlighet. Det är väl ingen gudsupptäckt direkt, men jag kan tänka mig att det har beröring med pappas tro och kall.

Till teatern leddes han av storebror Per.

– Per höll på med musik, och en dag hade han bara sökt Skara Skolscen utan att vi visste det. Efter att ha gått den startade han och några till en frigrupp i Kristianstad och jag såg deras teater. Ett annat frö såddes när mamma och jag såg en TV-sänd version av Natten är dagens mor. Jag var 15-16 år och det var starkt; helt nattsvart men spännande.

I väntan på lumpen jobbade han med ljus och ljud för broderns frigrupp och spelade också amatörteater. Första ansökningen till Skara gick inte vägen, så i lumpen låg han på logementet och läste dramatik om kvällarna. Andra gången gick det bättre och han kom i samma klass som Helena Svartling, mångårig kollega hos Teater Västernorrland.

– Skara Skolscen tvingade bort min skånska. Det var stenhårt: Inga dialekter på lektionstid. Det var inte svårttekniskt svårt; kanske lättare för mig än för stockholmare och göteborgare som redan tyckte att de talade rikssvenska.

– Men många tyckte nog att de tappade sin identitet. Det var inte konstigt i klassen men när jag pratade med familjen i telefon kändes det konstgjort och tillgjort att inte prata skånska.

Han fortsatte vid scenskolan i Malmö, och mot slutet av utbildningen ringde regissör Sture Ekholm. Shakespeares En vintersaga skulle sättas upp vid Teater Västernorrland.

– Han hade sett vår slutproduktion vid skolan och ville att jag och en annan kille skulle spela Shakespeare i Sundsvall. Jag hade aldrig varit norr om Stockholm. Men jag fick ett ettårskontrakt, magasinerade möblerna i Malmö och körde norrut via Stockholm där min bror bodde. Det var samma dag som Jasplanet störtade i Rålambshovparken, så det glömmer jag aldrig.

– Det var en fantastisk produktion där jag fick lära känna alla på en gång. Det var 52 anställda på teatern då, varav åtta fasta skådespelare. I dag är det ett 20-tal tjänster totalt.

Jag vet inte om jag hade hållit på fortfarande om jag hade varit frilans.

Så följde ett par korttidskontrakt till, och sedan kom frågan om fast tjänst som Ingrid Wallin rådde honom att tacka ja till. Då hade han redan träffat kvinnan han skulle vara gift med i många år, Marie Lundblom, mest bekant som primus motor i frigruppen Teater Äsch.

I dag är fasta tjänster för skådespelare sällsynta. Visst har det sina sidor att nöta på varandra i en fast ensemble. Men det finns också fördelar: man känner varandra väl och är inarbetade.

– Jag är glad åt att ha en fast tjänst och jag har trivts med mina kolleger, men jag gillar också att vi har en stor ruljans på frilansar. Annars finns risken att man stagnerar och tröttnar.

– Jag vet inte om jag hade hållit på fortfarande om jag hade varit frilans. Jag gillar att ha en fast punkt. Men ibland skulle jag vilja vara ett tag på en stadsteater. Turnerande är jag rätt mätt på.

Därför överväger han ett miljöombyte och att prova något annat, där han bara får vara ett blankt kort som gör sin roll utan att vara involverad i allt och med alla.

– Men jag skulle inte säga upp mig. Jag trivs här, både yrkesmässigt och socialt. Mina föräldrar säger om Sundsvallsborna att här ser folk varandra i ögonen. Och jag har vänner utanför teatern också, eftersom jag spelat fotboll i många år.

Fotbollen finns i honom sedan barndomen. Här i Sundsvall började han i ett korplag, anslöt sig sedan till Granlo BK och följde för något år sedan med herrlaget över till Indals IF, där han nu spelar i division 4. Han går på GIF Sundsvalls matcher, tränade barnens ungdomslag och tackar fotbollen och sitt fysiska jobb för sin goda kondition.

– Fotboll är precis som teater ett lagspel, med en tydlig men långsam dramaturgi. Film är mer som hockey. Jag spelar inte på professionell nivå, så för mig är den kravlös, en terapi. De timmar vi tränar går det inte att tänka på något annat.

Och visst blir han ett ansikte för Teater Västernorrland även där.

– Några fotbollskillar frågar alltid vad vi har på gång på teatern. Det är roligt, för de hade nog inte gått dit spontant, säger Åke Arvidsson.

Fakta/Åke Arvidsson

Yrke: Skådespelare

Bor: Haga

Familj: Barnen Amelia, 21, och Imre, 17

Läser: Senast Alexander Karims ”Den extraordinära berättelsen om Jonas Paulssons plötsliga död”, den är oerhört rolig. Annars läser jag mest manus. Men om en bok har ett rikt, målande språk kan den få handla om vad som helst, och vara rolig, romantisk eller mörk.

Äter helst: Italienskt. Jag älskar att laga mat och gärna italienskt.

Dricker helst: Espresso, latte, vatten och ett gott rödvin.

Gör när jag inte jobbar: Spelar fotboll, ser fotboll eller lyssnar på musik – allt från Mozart och Puccini till Eminem eller andra rappare som har något att berätta. Och Bruce Springsteens konserter är magiska.

Skulle jobbat med om jag inte varit skådespelare: Jag har svårt att tänka mig något annat. Men kanske dansare, eller något som har med idrott att göra. Något som engagerar kroppen.

Tre kulturtips i coronatider: 1) Teater Galeasen har lagt ut sin uppsättning av Hamlet på Vimeo. Den är fantastisk, modern och bearbetad. 2) En pod som heter ”When we were kings” där sportreportern Erik Niva pratar om fotboll från 70-talet och framåt. Han är en ordälskare och historiker och täcker in hela samhällen och epoker. 3) Godzilla – en låt från Eminems senaste skiva där han slår sitt eget världsrekord i antal ord per sekund. Den är ett mästerverk. Och det är en riktig berättelse.

