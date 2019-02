Svanebo listar – Sveriges största medaljhopp, jokrar och frågetecken i alpina VM: "Måste få allt att stämma"

Alpint

Både André Myhrer och Frida Hansdotter stod för succé under OS i Pyeongchang, Sydkorea 2018. De lyckades när det väl gällde som allra mest och kammade hem varsitt OS-guld i slalom. Med tanke på deras prestationer är de stora favoriter inför hemma-VM. Men det finns flera andra svenskar som visat framfötterna rejält under försäsongen – inte minst Anna Swenn–Larsson som snuddat pallen men som tillslut lyckades med en andraplats under världscupen och hon har även tagit flera topplaceringar. Matts Olsson har haft en fin säsong hittills och var bland annat trea i Val d´lsere , Frankrike. Får han alla pusselbitar att falla på plats kan han mycket väl kamma hem en medalj under herrarnas storslalom.

Flera av de svenska damerna har tagit kliv i rätt riktning. Magdalena Fjällström har etablerat sig i världscupen och är ett namn att räkna med i framtiden. Sara Hector, Charlotta Säfvenberg och Ylva Stålnacke är några av de som visat på god kapacitet.

På herrsidan finns flera yngre talanger, bland annat hemmahoppet och fartåkaren Felix Monsén som trots skadebekymmer under säsongen och tätt inpå VM kommer att delta. Mattias Rönngren lyckades plocka sina första världscuppoäng i Adelboden, Schweiz under herrarnas storslalom. På damsidan har fartåkaren Lisa Hörnblad trätt fram, inte allra minst i störtlopp. Hon tog senaste en 11:e plats, spännande inför VM.

Det alpina landslaget har många åkare underifrån som är på framfart, kul för framtiden! Överlag har de svenska toppherrarna Myhrer, Hargin och Olsson haft ljusglimtar men de har också drabbats av oflyt och uråkningar. De har inte riktigt hittat ett flyt genom säsongen. Frågan är om de lyckas hitta det till VM?

Frida Hansdotter – stora guldhoppet

Gjorde karriärens åk under OS i Pyeongchang, Sydkorea. Hon fick äntligen ställa sig högst upp på pallen under ett OS-mästerskap och säkrade den allra finaste valören, ett guld under damernas slalom. Det blev hennes första OS-medalj i karriären efter att ha deltagit två gånger tidigare. Hansdotter har varit stabil hela säsongen under världscupen, varit på pallen två gånger i början av säsongen och plockat flera topplaceringar.

Sedan tidigare har Hansdotter tre individuella VM-brons i slalom. Hon kan mycket väl lyckas knipa en medalj under damernas slalom i Åre. Frågan är dock om hon kommer lyckas ta guldet? Konkurrensen är stentuff, det känns tveksamt om hon lyckas hota amerikanskan Mikaela Shiffrin som dominerat i världscupen med tanke på att Shiffrins formkurva går spikrakt uppåt medan Hansdotters är svajigare. Men det är åtminstone stor chans att vi får se henne på pallen. Samtidigt har lagkompisen Anna Swenn-Larsson tagit ett stort kliv i vinter och kan mycket väl kan vara med och utmana om medaljerna.

Att VM går av stapeln på hemmaplan i Åre tror jag kan bidra till extra tändvätska för båda svenskorna. De kan vinna mycket på sin inre drivkraft och det kan vara avgörande.

Kanske blir det Hansdotters sista mästerskap i karriären. Hon har ännu inte stängt dörren efter VM, men det blir definitivt sista gången vi får se henne under ett hemma-VM.

Matts Olsson – måste få allt att stämma

Han gjorde några stabila prestationer under världscupen i vintras, men den här säsongen har han fått en kanonstart och tagit kliv i rätt riktning. Han var trea i franska Val d´Isere i storslalom vilket är bästa placeringen hittills. Han har haft flera topplaceringar och som sämst varit 12:a. I Saalbach-Hinterglemm var han i ledningen efter ett superåk i första men i andra åket missade han och körde olyckligt ut efter några portar. Tråkigt, men Olsson har visat att han kan vara med i den allra högsta toppen.

Tyvärr drabbades han av en hjärnskakning under ett träningsåk och missade VM-genrepet i Garmisch-Partenkirchen. Däremot är inte VM i fara. Visst hade det varit lugnande att se honom en sista gång innan mästerskapet för att veta vart han ligger, men får han allt att stämma kan han mycket väl skrälla och ta en VM-medalj. Han har aldrig tidigare lyckats med det. Kanske blir VM i Åre hans mästerskap?

Medaljhoppet och jokern – Anna Swenn-Larsson

Med sin vilja av stål kommer Anna-Swenn Larsson att gå långt, det är nästan så att hennes energi går igenom tv-rutan. Hon har tagit topplaceringar i världscupen och nosat på pallen flera gånger. Hon var ruggigt nära i Flachau, Österrike då hon var tvåa efter första åket. Hon såg länge ut att sluta tvåa men fick kliva av prispallen, diskad för att ha gränslat. Ett tungt slag för Anna men hon har visat att hon kan vara uppe bland de allra bästa. Detta kan garanterat ha gett extra bränsle inför hemma-VM.

Senast hon tog en individuell pallplats i världscupen var 2014 i Åre under damernas slalom. Men på sista VC-tävlingen i Maribor, Slovenien innan VM fick hon ett efterlängtat svar. Hon tog karriärens andra pallplats och blev tvåa trots att hon var trea i andra åket. Senast hon tog en pallplats i världscupen var i Åre 2014 då hon var trea. Ett efterlängtat besked för Swenn-Larsson och ett styrkebesked inför VM.

Hon har aldrig tidigare tagit en mästerskapsmedalj varken under VM eller OS. Hon har som i mästerskapssammanhang bäst en femteplats från OS i fjol. Men VM i Åre kan bli annorlunda. Jag tror aldrig att jag har sett Anna såhär bra, vass och jämn någon gång tidigare. Lyckas hon hålla nerverna i styr och inte vara för het kan hon ta en efterlängtad medalj i slalom på hemmaplan i Åre.

Rutinerade André Myhrer har haft oflyt – ska han lyckas upprepa OS-succén?

Han är den mest rutinerade herråkaren i landslaget och tog sin första mästerskapsmedalj 2010, ett OS-brons i Kanada. Men sedan dess har det dröjt. I Sydkorea 2018 lyckades överraskade han svenska folket och nog också sig själv. Myhrer slog till och tog guld i herrarnas slalom. Storfavoriten Marcel Hirscher körde ut i första åket, precis som norrmannen Henrik Kristoffersen som var Myhrers största hot i medaljstriden.

Inför säsongen 18/19 har Myhrer slopat storslalom för att kunna lägga all krut på slalomen och för att kroppen ska hålla. Ett klokt beslut! Han inledde säsongen starkt med en tredjeplats i Levi, Finland men därefter har det gått tyngre. Myhrer har inte varit stabil. Hittills har det varit en säsong blandad med oflyt och uråkningar, vilket är något oroväckande inför hemma-VM.

Med största sannolikhet blir det sista gången vi får se Myhrer under ett mästerskap och kanske lyckas han knipa en medalj men jag tror inte vi ska hoppas på för mycket, konkurrensen är stentuff och med den ojämna säsong han har haft känns det osäkert. Det hade varit betryggande inte minst sagt för honom själv om han hade haft en mer stabil väg fram till mästerskapet. Han har hittills under säsongen inte fått ut sin fulla kapacitet och han har mer att ge. Och kanske lyckas allt sitta under VM?

Trista beskedet – Alphand missar VM

Hon gjorde en stabil säsong i fjol både i storslalom och slalom under världscupen. Ett namn som jag förväntat mig växa och ta kliv under världscupcirkusen denna säsong, men den blev inte långvarig. Hon skadade sig olyckligt tidigt under tävlingssäsongen i Killington. Alphand drabbades av en fraktur i foten och sedan dess har det länge varit tyst. Men nu står det klart att hon missar VM efter att ha gått en kamp mot klockan. Gipset har tagits bort och hon har åkt skidor men hon är inte hundraprocentig.

Ett klokt beslut trots allt, men hade hon inte skadat sig hade hon kunnat gå långt. Jag tror definitivt att vi hade fått se henne högt upp i resultatlistorna denna vinter. Ett namn att räkna med i framtiden men tyvärr inte denna säsong.

Lagtävlingen – Sveriges stora chans

Sverige har flera duktiga åkare och är starka när det kommer till lagtävling. Tittar man tillbaka på tidigare mästerskap i just lagtävling så har Sverige två brons och ett silver. Under de senaste två åren i världscupsammanhang har de segrat två år i rad. Sverige kan definitivt vara med och slåss om medaljerna under denna gren. Jag skulle snarare säga att de är guldfavoriter, en medalj kan vi i varje fall räkna med på hemmaplan i Åre. För visst vore det inte helt fel att få se Sverige ta guld på hemmaplan?

Hela svenska truppen till VM:

Storslalom damer: Sara Hector, Kungsberget, Frida Hansdotter, Norberg, Magdalena Fjällström, Tärna IK Fjällvinden, Ylva Stålnacke, Kiruna.

Slalom damer: Frida Hansdotter, Anna Swenn-Larsson, Rättvik, Ylva Stålnacke, Charlotta Säfvenberg, Umeå.

Storslalom herrar: Matts Olsson, Valfjället, Mattias Rönngren, Åre, Axel Lindqvist, Sundsvall.

Slalom herrar: André Myhrer, Bergsjö Hassela, Mattias Hargin, Huddinge, Kristoffer Jakobsen, Storklinten, Carl Jonsson, Klövsjö.

Fartgrenarna, damer: Lisa Hörnblad, Höga Kusten, Lin Ivarsson, Åre, Helena Rapaport, Mälaröarna, Ida Dannewitz, Uppsala.

Fart herrar: Alexander Köll, Landskrona, Felix Monsén, Åre, Olle Sundin, Djurgården, Mattias Rönngren (endast super-G). En störtloppsplats återstår att fördela, på torsdag avgörs om det blir Zack Monsén eller Filip Platter som får chansen.