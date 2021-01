Anders K Gustafsson: Konspirationshögern ropar ”1984” när Donald Trump stängs av från sociala medier – men de släpar Orwell i smutsen

Ingen upphovsperson kontrollerar tolkningarna eller eftermälet av sina verk, när de väl är publicerade lever de sina egna liv. Men man måste ändå tycka lite synd om George Orwell. Inget begrepp är väl så missbrukat som ”Orwellsk” och inget verk så missförstått som hans dystopi ”1984”. De flesta som refererar till den har troligtvis inte ens läst den.

Det gäller inte minst i dessa dagar, när boken tycks ha blivit någon slags snuttefilt och ett signalord för konspirationsteoretiker på högerkanten.

Oh the irony.

Han som stred med vapen i hand i spanska inbördeskriget mot just dem, vars likar idag använder hans namn som ett vapen.

”1984” är som bekant en framtidsskildring där landet Oceanien, ständigt i krig, styrs av ett totalitärt parti som övervakar medborgarna in till minsta tanke. Sanningen och språket förvrängs för att passa partiet och dess mål. Ett känt begrepp från boken är dubbeltänk, ”att hålla två motstridiga trossatser samtidigt i huvudet, att acceptera båda som sanna och att kunna ljuga medvetet och ändå vara helt övertygad om att man talar sanning”. Orwell använde såväl Nazityskland som Stalins Sovjet som inspiration.

För att kunna tolka ”1984” som en kritik av ”vänstern” som helhet krävs dels en portion intellektuell ohederlighet, dels en portion okunnighet, inte minst om den debatt som funnits inom vänstern sedan tidernas begynnelse om frihetlig kontra auktoritär socialism.

Orwell kritiserade tidigt den perverterade och totalitära kommunism som växte fram i öst under Sovjetunionens vingar. Men han gjorde det från vänster. I sin kända essä ”Why I write” formulerar han någon sorts programförklaring: ”Every line of serious work that I have written since 1936 has been written directly or indirectly against totalitarianism and for Democratic Socialism as I understand it.”

Nu har han kapats av motståndarsidan och ”dubbeltänk” används då inte för att beskriva exempelvis lögnaktiga utsagor av Donald Trump. I stället blir avstängningen av Trumps Twitter och Facebook det yttersta beviset för att vi lever i ”Orwellska” tider.

Jag tror förvisso att George Orwell skulle ha en del att säga om dagens teknikjättar. Hur de – likt Storebror i ”1984” – övervakar oss, samlar privat information, och säljer den vidare till högstbjudande. Hur de skapat mäktiga monopol nästan ingen undkommer. Hur de påverkar val och underblåser konflikter. Hur beslut fattas godtyckligt och utan transparens.

Ja, all den kritik som traditionellt vänstern stått för. Just den vänster som nu plötsligt påstås styra ”Big Tech” i kulisserna.

Så länge konspirationshögerns hatpropaganda, uppvigling och lögner fick spridas fritt – och dessutom ges extra skjuts tack vare Youtubes och Facebooks algoritmer – hördes ingen kritik mot plattformarnas monopolställning från det hållet. De är lika opportunistiska som bolagen själva.

Det krävdes ett våldsamt kuppförsök i supermakten USA för att Twitter och Facebook plötsligt skulle börja försöka släcka de bränder som de varit med om att skapa. Bland annat genom att beivra Trumps återkommande brott mot företagens regler, som de länge accepterade.

Högerextremism och konspirationstänkande har alltså premierats av de stora digitala plattformarna, för det har – hittills – varit en bra affär. Dessa aktörer har nått ut via sina egna kanaler eller med hjälp av nyttiga idioter som varit ute efter spännande innehåll till sina podcasts eller Youtubeprogram.

Detta har skett symbios med nihilistiska nätforum som 4chan, där cynismen upphöjts till norm och hela poängen varit att tänja gränser, bryta tabun och där politiskt korrekt är det värsta tänkbara skällsordet.

Resultatet av denna internetkulturkombo kunde ses i stormningen av Capitolium där välbeväpnade milismän gick sida vid sida med folk vars största dröm verkade vara att bli underlag för en edgy meme. ”All for the lulz”.

Och visst, att skratta bort det är frestande, somliga har valt att tona ner det skräckinjagande till förmån för det löjliga spektakel vissa gjort sig själva till. Mjukisbyxor, schamanmundering.

Offermentaliteten hos extremhögern är essentiell för självbild och narrativ och ingen liknelse är för långsökt.

Detta är en sedan länge etablerad strategi i vissa högerkretsar. ”Vadå - ja ba skoja ju!" Då får man både ut ett budskap, samtidigt som man slipper ta ansvar för det och kan stämpla kritiker som PK och humorlösa.

Inte bara Orwell kapas och anpassas till den egna agendan.

Såväl Carolas exman Runar Sögaard som tidigare SD-politikern Erik Almqvist, jämför den påstådda nedsläckningen av högerkonton med kristallnatten, de våldsamma pogromer riktade mot judar som ägde rum i Tyskland 1938.

Duon kallar på fullt allvar denna påstådda rensning för en ”digital kristallnatt”, iscensatt av Google och Facebook, som trots att de är kapitalistiska företag – och tills helt nyligen extremhögerns bästa verktyg – stämplas som vänster.

Osmakligt är förnamnet. Orwellskt efternamnet.