Andra årssegern för Pyckolina

BERGSÅKER. Martin Lundahls Pyckolina fick en pangstart från springspår på till i ett V4-lopp vid Bergsåkers tisdagslunch. Efter knappa 300 meter kunde Martin sätta sig tillrätta i ledningen och den positionen höll han sedan hela vägen. Segertiden blev 1.30,4/2 160 meter för sexåringen som kommit tillbaka bra efter att bara gjort två starter som femåring.

Björn Röcklinger-tränade Västerbo Cirkus inledde V4-omgången tillsammans med Mats Djuse. Från rygg på ledaren kunde han glida ut i början av upploppet och lätt ta sig fram till seger på 1.13,5a/1 640 meter.

I V4-inledningen fick Robert Bergh galopp med favoriten Betting King. Då gick det för bättre för Robert i nästa lopp som han vann med storfavoriten Indra’s Secret trots utvändigt ledaren över lång distans. Segertiden blev 1.15,7a/2 640 meter.

Robert vann dessutom med Faster Than You som han tidigt sände fram utvändigt ledande Kainai Goj och efter hård körning hela sista varvet avgjorde inne på upploppet och avslutade även dagen med Aperfectdream som ha gled till ledningen med 1300 kvar och sedan hade allt under kontroll.

På V5 tog Fåker-amatören Mikael Björklund en tränardubbel. Jan-Olof Johansson satt i sulkyn och körde först Blixen som gjorde årsdebut som fyraåring och tog karriärens första seger.

Därefter var Kolmi starkast till slut i årets andra start. En bra utdelning för det lilla stallet som för dagen består av tre starthästar. Blixen och Kolmi är dessutom närbesläktade genom Kloxan som är mormor till Blixen och mormors mor till Kolmi.

Henrik Svensson ledde hela vägen med Lars Wikströms Ultralight som därmed tog karriärens första seger. Segertiden blev 1.17,4/2 140 meter. Storfavoriten Underbarosåfin visade bästa farten men sprang på tvären för dagen och var inte som bäst.

MATS PERSSON