Andreas Lidén: Därför är Giffarna mer intressanta än någonsin och värda att lyckas

Det är dags för premiär. GIF Sundsvall har spelat många sedan 1903 och jag må vara gammal och grå, men inte ens jag har varit med om alla.

Men sedan jag kom till stan i slutet på 90-talet har jag inte känt samma förväntan som inför den här säsongen. Nu känns det roligt på riktigt.

Då lirade Leffe fortfarande och klacken skrålade "Kalle Ståhl är vår idol".

Efter det har det har vi sett stjärnor tändas och vi har lärt känna profiler från hela världen. Många otroligt skickliga spelare, några helt ärligt odugliga.

Men det lag Giffarna mönstrar nu är allt annat än internationellt. Det är så lokalt ett elitlag kan vara – tolv av de 22 spelarna är från klubbar i Sundsvall. Och resten är från övriga landet.

Hur en trolig elva kan se ut om vi väljer moderklubbar i stället för namn?

Startelvan: Assyriska FF – Ersmarks IK, IFK Simrishamn, Strands IF – Kubikenborgs IF, Essviks AIF, Djurgården, IK Wormo, GIF Sundsvall – IFK Sundsvall, IFK Sundsvall.

Bänken: Alnö IF (mv), Ersboda SK, Sunnersta AIF, Alnö IF, Svartviks IF, Sidsjö-Böle IF och Essviks AIF.

Lite Stockholm, lite Skåne, lite Norrland – men framför allt extremt mycket Sundsvall.

Och Sundsvallsspelarna i GIF är inte inkvoterade för att det ska se lite snyggt ut och för att ledningens fina ord om "egna produkter" ska få bäring.

De lokala spelarna i 2021 års upplaga av GIF Sundsvall är med för att de är bra. Och de unga som redan är bra är med för att de kommer att bli ännu bättre.

Vi får se en självskriven ytterbacksduo i Dennis Olsson och Robert Lundström och två anfallsess i form av Pontus Engblom och Linus Hallenius – någon klubb i Superettan som inte skulle vilja ha den kvartetten? Ingen, och många lag i Allsvenskan skulle sitta nöjda med såna spelare.

Bland de yngre kommer tonåringarna att få – och ta – sina chanser.

Det här känns helt enkelt roligt och det är fler än jag som tycker det. Det bubblar av förhoppning bland folk.

Att tippa Superettan är ruskigt svårt. De flesta experter och oddssättare har Giffarna och premiärmotståndarna Helsingborg som rätt så givna kandidater till de två direktplatserna till Allsvenskan.

Med tanke på den kvalitet och höga, men inte superbreda, klass GIF Sundsvall har skulle jag ljuga om jag sade något annat. Jag är inne på samma linje, den som pekar uppåt, den som skulle innebära ett avancemang.

Det är ett lagbygge och en lågbudgetsatsning som på många sätt är värd att lyckas.

Men det ska, som man brukar säga, spelas om det.

Och som det ska spelas under tisdagskvällen.

► 19.00 är det avspark mellan GIF Sundsvall och Helsingborgs IF i det tippade toppmötet i Superettans premiär.

► 19.00 släpps pucken mellan Västerviks IK och Timrå IK i semifinal nummer sex i matchserien favorittippade Timrå inte lyckades stänga ned i söndags.

En vardagskväll i mitten på april när säsongerna krockar, när det är slutspurt och uppstart på en och samma gång.

Snön faller och det är julaftonsväder samtidigt som det vankas fotbollspremiär på grönt gräs. Det är intensivt och det är inspirerande.

Till premiären klär jag mig i dunjacka, toppluva och långkalsonger.

Bara för att man har vårkänslor behöver man ju inte vara knäpp.